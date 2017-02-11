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В Алматы и Алматинской области арестовано 15 человек по обвинению в пропаганде терроризма

11.02.2017 14:19   1249   0

Как сегодня сообщила пресс-служба ведомства, комитетом национальной безопасности совместно с органами внутренних дел в период с 13 по 24 января в городе Алматы и близлежащих районах Алматинской области проведена серия специальных операций.

Нейтрализована деятельность 2 радикальных групп, а также 6 отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии.

Всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконному хранению оружия арестовано 15 человек.

При обысках по местам жительства задержанных изъяты 5 гранат, атрибутика международных террористических организаций, литература и электронные носители информации с религиозным содержанием.

Следственные действия продолжаются.

Реализация указанных мероприятий способствовала в том числе обеспечению должного уровня безопасности во время проведения «Универсиады-2017».

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