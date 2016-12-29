В Алматы открылись 3 ресторана быстрого питания McDonald's. Новые объекты расположились в мкр. Мамыр-4, в ТРЦ Mega Alma-Ata и Mega Park. Объем инвестиций в открытие трех ресторанов составил 1,6 млрд тенге. Благодаря запуску данных объектов было создано 350 рабочих мест.

Отметим, что заведения сети получили сертификат «Рекомендовано Универсиадой» после того, как были подведены итоги исследования уровня гостеприимства объектов общественного питания, проведенного Центром развития Алматы.

Подчеркнем, что открытие новых объектов сферы услуг позволит повысить конкурентоспособ ность предприятий, тем самым, улучшить качество предоставляемых услуг, что особо важно в преддверии масштабных мероприятий, таких как «Универсиада - 2017» и «Экспо - 2017».

В целом в городе наблюдается тенденция увеличения доли малого и среднего бизнеса. В мегаполисе действуют более 170 000 субъектов МСБ, в которых занято более 580 000 человек. В I полугодии объем выпущенной продукции МСБ составил 1,8 трлн тенге, с ростом на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.