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В Алматы пройдет конференция музыкальной и event-индустрии COLISIUM Event Evolution

16.02.2017 12:25   738   0

23-25 февраля в Алматы пройдет третья Международная конференция музыкальной и event-индустрии COLISIUM Event Evolution.

Начало 23 февраля в 11:00 в SIGS Space (Гоголя, 40, 2 этаж).

Отраслевая конференция в очередной раз соберёт самые яркие проекты в области организации и проведения мероприятий – от клубного и частного формата до крупных стадионных шоу.

Более 20 спикеров соберутся из 5 стран в Алматы, чтобы поделиться своим опытом и показать новые проекты. Алматинцы же, в свою очередь, представят 9 новых площадок: клубы, арт-пространства и 2 новые ледовые арены, которые успели открыться в Алматы за последний год.

От самых ярких фестивальных организаторов, таких как Рустам Оспанов и Майра Измайлова, мы узнаем что нас ждет на летних фестивалях Jazzystan и FourЭ, а также чем поразит летний Nomad Vibes.

Представители нескольких брендов выступят в ежегодной дискуссионной панели “Music & Brands”, где обсудят новые интересные возможности интеграции брендов в музыкальную и событийную индустрию.

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Конференция будет полезна не только самим организаторам, заказчикам и прокатным компаниям, но и главным образом - самим артистам, для которых выступят представители звукозаписывающих студий, рекорд-лейблов и промо-агентств из России и Казахстана.

Основной привлекательной темой для авторов и артистов станет презентация первой состоявшейся в Казахстане краудфандинговой платформы Baribirge.kz. Компания расскажет о том, как стартовали первые проекты с музыкантами, режиссерами и писателями. Будут представлены и новые только что запустившиеся проекты. Если Вы автор, артист или режиссер, и не знаете, каким образом лучше привлечь финансирование для вашего проекта, издания или записи – Вам не стоит пропускать эту презентацию.

Секция по билетным технологиям соберет представителей лидирующих компаний на билетном рынке и представителей digital агентств. Здесь мы узнаем о новых трендах в онлайн-продвижении мероприятий, и возможно, откроем новые эффективные пути распространения билетов и развития лояльности у аудитории.

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Ключевым спикером заявлен музыкальный бизнес-тренер Дэн Тсу из лондонского музыкального колледжа BIMM (www.bimm.co.uk - British & Irish Modern Music Institue). Приезд Дэна Тсу стал возможен благодаря участию в конференции British Council (Британского Совета) при поддержке компании «Шеврон». Дэн поделится своими навыками и опытом работы как в event-индустрии, так и с крупнейшим фестивалем Glastonbury. Дэн также основатель и директор компании LyrixOrganix, известной своими новаторскими мероприятиями на стыке музыки, поэзии и хип-хоп культуры, занимающейся поддержкой талантливой молодежи и благотворительными проектами. Поддерживает и тесно сотрудничает с такими молодыми исполнителями, как Эд Ширан, Akala и Кейт Темпест.

В завершении конференции 25 февраля произойдет презентация независимой Центрально-Азиатской Премии в области event-индустрии – EACA (www.eaca.pro).

Другие актуальные темы, которые будут освещаться на COLISIUM Event Evolution:

Полная программа доступна на сайте www.colisium.org/almaty2017.

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