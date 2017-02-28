В Алматы выбрали лучших свадебных профессионалов

26 февраля в отеле Rixos Almaty прошла Свадебная феерия Wedding Show и Вторая премия для свадебных профессионалов Prosvadby.com Wedding Awards 2017. В рамках мероприятия прошел седьмой Ежегодный флешмоб невест Boho & Ethnic Bride, Первое дефиле лучших шоуменов Казахстана и церемония награждения Второй Казахстанской свадебной премии Wedding Awards 2017.

Во время мероприятия все невесты смогли познакомиться со свадебной модой сезона 2017 во время Bridal Fashion Day, также в этом году была выбрана самая стильная и красивая невеста года Казахстана и награждена сапфировыми серьгами. Главный приз - бриллиантовую подвеску и более 100 призов разыграли в лотерее среди гостей Wedding Show.

В течение всего дня молодожены могли познакомиться с лучшими свадебными специалистами на их стендах, которые демонстрировали последние тренды свадебного декора. Свадебные агентства, декораторы, флористы, салоны, банкетные площадки и отели, кондитерские, фотографы, стилисты делились секретами организации свадьбы с невестами и женихами.

Официальными ведущими Свадебной феерии 2017 стали популярные шоумены страны: Кирилл Мейстер, Арслан Джумаев, Малик Рузиев, а Евгений Ожогин провел Wedding Awards 2017.

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Помимо прочего на Wedding Show прошел показ-дефиле новейшей коллекции свадебных платьев, будуарный показ капсульной коллекции нижнего белья для невесты.

Апофеозом Свадебной феерии 2017 стало Дефиле талантов 14-ти самых лучших шоуменов Казахстана, каждый из которых прошел по сцене и устроил мини-спектакль для всех гостей. Молодожены смогли оценить индивидуальность, талант и харизму каждого шоумена.

Большое волнение и ажиотаж среди свадебных профессионалов вызвала торжественная церемония награждения Второй Казахстанской свадебной премии Wedding Awards Prosvadby.com 2017. На рассмотрение коллегии международного жюри подали свои заявки 65 участников. Победители получили статуэтки по 13 номинациям. Оценки выставляла международная коллегия жюри из 8 человек, в которую вошли эксперты свадебной индустрии России, Казахстана и Европы.

Лауреатами Премии 2017 по 13 номинациям стали:

- Свадебное платье года: Свадебный салон Ivory

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- Свадебный образ года: Ольга Марьясова

- Свадебный фотограф года: Николай Киреев

- Свадебное видео года: Дмитрий Фролов (EPW Studio)

- Свадебный торт года: кондитерская Артус

- Отель года для проведения свадьбы: Отель Ritz-Carlton, Almaty

- Площадка года для проведения свадьбы 2017: Банкет Холл в гольф-клубе Жайляу

- Свадебное шоу года: Diamante &Co

- Cover Band года 2017: Ice Cream Band

- Свадебный декор с бюджетом до 2 500 000 тенге: Студия декора Good Design

- Свадьба года 2017 с бюджетом до 10 000 000 тенге: Свадебное агентство Пломбир Wedding

- Свадебный декор года с бюджетом свыше 2 500 000 тенге: Décor Studio DOSҚAZI

- Свадьба года 2017 с бюджетом свыше 10 000 000 тенге: Свадебное агентство Пломбир Wedding

По словам Евгении Преймане-Евстегнеевой, организатора и главного редактора портала Prosvadby.com: «В этом году главным требованием к участникам Свадебной феерии стало желание организаторов продемонстрировать основные тренды декора на свадьбе сезона 2017. Участники справились на отлично: каждая инсталляция выделялась своей изюминкой, были использованы живые цветы, необычные декор-ходы и продуманные интерактивы для привлечения внимания молодоженов. Вторая Ежегодная премия для свадебных профессионалов в Казахстане «Prosvadby.com Wedding Awards 2017» вышла на более высокий уровень и состоялась в формате закрытого вечера. Прошлогодний опыт показал, что уровень работ свадебных специалистов заметно вырос, благодаря участию в Премии. Это ценный факт, и мы будем продолжать развивать этот проект в течение всего года».

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