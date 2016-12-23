В Астане объявлен конкурс на лучшую эскиз-идею туристического символа

В столице Казахстана объявлен конкурс на лучшую эскиз-идею туристического символа Астаны, об этом сообщает пресс-служба акимата города.

В положении к конкурсу указывается, что победитель получит 2 млн тенге, за 2-е место — 1 млн тенге, а за 3-е место — 500 тыс. тысяч.

«Символ, знак (бренд) должен отражать статус города, его туристическую привлекательность, достопримечательности, особенности ландшафта и историю. Цветовая гамма должна отражать цветовые и композиционные традиции декоративного искусства казахов. Можно применить оригинальные семантические решения, графические элементы, отражающие дух города, его сущность, уникальные слоганы. Символ должен быть выполнен в современных мировых традициях дизайна и графического искусства», - сообщили в пресс-службе главы столицы.

Заявки на участие будут приниматься с 26 декабря 2016 года по 25 января 2017 года по адресу: 10 000, город Астана, улица Бейбітшілік, 11, кабинет 535. Организатор конкурса — ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны».

Принять участие в конкурсе на лучшую эскиз-идею туристического символа Астаны может любой желающий.

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