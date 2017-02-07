В Казахстане рассматривают уменьшение размеров штрафов за нарушения ПДД

В Казахстане началась разработка законопроекта по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях. В его рамках предусмотрено послабление штрафных санкций, в том числе и за нарушения правил дорожного движения.

«Кодекс принципиально нацелен на гуманизацию. Ни одной поправки на ужесточение кодекса нет (...) К примеру, стоянка в местах для инвалидов. Вы знаете, сейчас это 50 МРП, больше 110 тысяч тенге. Предлагается сократить минимум в два раза. Возможно, будем дополнительно рассматривать и больше сокращать. Но пока принято это предложение», - сообщил в кулуарах общественного слушания директор института законодательства РК Аслан Тукиев.

Кроме уменьшения размеров штрафов, предлагается ввести предупреждения на первый раз и только потом наказывать административными штрафами.

Директор департамента законодательства Министерства юстиции РК Дархан Игембаев отметил, что КоАп предусматривает более 1 700 правонарушений.

«Мы всех их проанализировали, рассмотрели. По около 300 статьям будут изменения. Если быть точнее: уменьшение объёма штрафов предлагается по более 150 статьям. Это всё обсуждается. Применение предупреждения предлагается ввести по 100 статьям», - добавил он.

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Размер штрафов за нарушение Правил дорожного движения Республики Казахстан за 2017 год (не полный список):

Превышение скорости на 10-20 километров в час — 22 690 тенге

Превышение скорости на 20-40 километров в час — 34 035 тенге

За превышение более чем на 40 километров придется заплатить 68 070 тенге

Проезд переходов, перекрестков, переездов на запрещающий сигнал светофора — 22 690 тенге

Выезд на перекресток в случае затора, который привел к созданию препятствия — 22 690 тенге

Нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки — 22 690 тенге

Штраф за невключенный световой сигнал при повороте — 11 345 тенге

Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены — 22 690 тенге

Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС — 45 380 тенге

Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов — 113 450 тенге

Управление ТС водителем, лишенным права управления транспортным средством — 22 690 тенге.