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В Казахстане стартует проект по поддержке женского предпринимательства

29.03.2017 14:23   1559   0
Банк Астаны разработал уникальный для казахстанского рынка банковских услуг, социально ориентированный проект «Розовые воротнички», передает Казахстанский пресс-клуб.
 
Об этом на пресс-конференции, посвященной развитию и поддержке женского предпринимательства в Казахстане заявил председатель правления АО «Банка Астаны» Искендер Майлибаев. В мероприятии по данному поводу также приняли участие Светлана Богатырева, проектный директор ОФ «Фонда Женского Лидерства», Илейн М.Конкиевич, представитель Структуры «ООН-женщины» в Центральной Азии, Нурлан Акшанов, заместитель председателя правления фонда «Даму».
 
«Осознавая всю важность и актуальность женского предпринимательства, мы рады объявить о запуске проекта, который не имеет аналогов на рынке Казахстана. Ровно год назад мы запустили первые женские карты с отличными условиями, которые стали очень популярными среди наших клиенток. Теперь, с апреля этого года, при проведении безналичной оплаты за товары и услуги с женской платежной карты, банк будет направлять 0,7% от потраченной клиентом суммы в Фонд Женского Лидерства для поддержки и развития женского предпринимательства. Данная сумма будет полностью выплачиваться за счет средств банка. В итоге, клиент, совершая покупки, вносит вклад в развитие женского бизнеса и получает свой кэшбек в привычном размере. Важно понимать, что для оказания помощи фонду, клиенту необходимо расплачиваться женской платежной картой. Таким образом, в благое дело вовлечены обе стороны: и банк, и клиент», – отметил г-н Майлибаев.
 
Дополнительно сообщается, что в первых числах апреля будет запущена уникальная веб-площадка www.pinkproject.kz, с целью предоставления женщинам полезной информации по ведению бизнеса в Казахстане. 
 
«Благодаря данному проекту будут проведены обучающие конференции в 5 городах Казахстана – Алматы, Астане, Караганде, Уральске и Шымкенте. Мы применим подход, отработанный в процессе трехлетней практики в Алматы и основанный на изучении потребностей и ожиданий женщин-предпринимателей. Это формат, когда и профессиональные спикеры, и женщины-предприниматели делятся друг с другом практическим опытом, наработанным в казахстанских реалиях и взаимообучаются. Он хорошо зарекомендовал себя, и теперь, благодаря поддержке Банка Астаны, женщины в регионах Казахстана тоже смогут приобщиться к предпринимательскому сообществу и получить самые актуальные знания и информацию, важную именно для женского бизнеса», - подчеркнула Светлана Богатырева, проектный директор Фонда женского лидерства.
 
Женское предпринимательство – это огромный потенциал для экономического роста Казахстана. В прошлом году во всем мире отмечался рост стремительной предпринимательской активности среди женщин. Данный тренд не обошел стороной и Казахстан. По данным Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), возглавляемых женщинами на 1 января 2016 года составляла 647,082 человек, всего в стране действовало 1,530,258 МСП. Согласно 87 исследованиям, проведенным в 20 странах, предприятия, на которых руководители – женщины, более успешны. Исследователи признают, что женщины в бизнесе больше заботятся о сотрудниках, обществе и окружающей среде. 
 
«Во время реализации данного проекта с Фондом Женского Лидерства нами была поставлена цель обеспечить максимальный охват и вовлеченность среди женщин не только в мегаполисах, но и регионах страны. С помощью проведения конференций в 5 городах, мы планируем обучить как минимум 500 женщин по Казахстану. Верим, что реализация данного проекта придаст новый импульс развитию женского бизнеса в стране», - подытожил г-н Майлибаев.
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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    111

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    35

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    888

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    197

Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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