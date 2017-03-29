В Казахстане стартует проект по поддержке женского предпринимательства

Банк Астаны разработал уникальный для казахстанского рынка банковских услуг, социально ориентированный проект «Розовые воротнички», передает Казахстанский пресс-клуб.
Об этом на пресс-конференции, посвященной развитию и поддержке женского предпринимательства в Казахстане заявил председатель правления АО «Банка Астаны» Искендер Майлибаев. В мероприятии по данному поводу также приняли участие Светлана Богатырева, проектный директор ОФ «Фонда Женского Лидерства», Илейн М.Конкиевич, представитель Структуры «ООН-женщины» в Центральной Азии, Нурлан Акшанов, заместитель председателя правления фонда «Даму».
«Осознавая всю важность и актуальность женского предпринимательства, мы рады объявить о запуске проекта, который не имеет аналогов на рынке Казахстана. Ровно год назад мы запустили первые женские карты с отличными условиями, которые стали очень популярными среди наших клиенток. Теперь, с апреля этого года, при проведении безналичной оплаты за товары и услуги с женской платежной карты, банк будет направлять 0,7% от потраченной клиентом суммы в Фонд Женского Лидерства для поддержки и развития женского предпринимательства. Данная сумма будет полностью выплачиваться за счет средств банка. В итоге, клиент, совершая покупки, вносит вклад в развитие женского бизнеса и получает свой кэшбек в привычном размере. Важно понимать, что для оказания помощи фонду, клиенту необходимо расплачиваться женской платежной картой. Таким образом, в благое дело вовлечены обе стороны: и банк, и клиент», – отметил г-н Майлибаев.
Дополнительно сообщается, что в первых числах апреля будет запущена уникальная веб-площадка www.pinkproject.kz, с целью предоставления женщинам полезной информации по ведению бизнеса в Казахстане.
«Благодаря данному проекту будут проведены обучающие конференции в 5 городах Казахстана – Алматы, Астане, Караганде, Уральске и Шымкенте. Мы применим подход, отработанный в процессе трехлетней практики в Алматы и основанный на изучении потребностей и ожиданий женщин-предпринимателей. Это формат, когда и профессиональные спикеры, и женщины-предприниматели делятся друг с другом практическим опытом, наработанным в казахстанских реалиях и взаимообучаются. Он хорошо зарекомендовал себя, и теперь, благодаря поддержке Банка Астаны, женщины в регионах Казахстана тоже смогут приобщиться к предпринимательскому сообществу и получить самые актуальные знания и информацию, важную именно для женского бизнеса», - подчеркнула Светлана Богатырева, проектный директор Фонда женского лидерства.
Женское предпринимательство – это огромный потенциал для экономического роста Казахстана. В прошлом году во всем мире отмечался рост стремительной предпринимательской активности среди женщин. Данный тренд не обошел стороной и Казахстан. По данным Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), возглавляемых женщинами на 1 января 2016 года составляла 647,082 человек, всего в стране действовало 1,530,258 МСП. Согласно 87 исследованиям, проведенным в 20 странах, предприятия, на которых руководители – женщины, более успешны. Исследователи признают, что женщины в бизнесе больше заботятся о сотрудниках, обществе и окружающей среде.
«Во время реализации данного проекта с Фондом Женского Лидерства нами была поставлена цель обеспечить максимальный охват и вовлеченность среди женщин не только в мегаполисах, но и регионах страны. С помощью проведения конференций в 5 городах, мы планируем обучить как минимум 500 женщин по Казахстану. Верим, что реализация данного проекта придаст новый импульс развитию женского бизнеса в стране», - подытожил г-н Майлибаев.