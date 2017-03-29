В Казахстане стартует проект по поддержке женского предпринимательства

Банк Астаны разработал уникальный для казахстанского рынка банковских услуг, социально ориентированный проект «Розовые воротнички», передает Казахстанский пресс-клуб.

Об этом на пресс-конференции, посвященной развитию и поддержке женского предпринимательства в Казахстане заявил председатель правления АО «Банка Астаны» Искендер Майлибаев. В мероприятии по данному поводу также приняли участие Светлана Богатырева, проектный директор ОФ «Фонда Женского Лидерства», Илейн М.Конкиевич, представитель Структуры «ООН-женщины» в Центральной Азии, Нурлан Акшанов, заместитель председателя правления фонда «Даму».

«Осознавая всю важность и актуальность женского предпринимательства, мы рады объявить о запуске проекта, который не имеет аналогов на рынке Казахстана. Ровно год назад мы запустили первые женские карты с отличными условиями, которые стали очень популярными среди наших клиенток. Теперь, с апреля этого года, при проведении безналичной оплаты за товары и услуги с женской платежной карты, банк будет направлять 0,7% от потраченной клиентом суммы в Фонд Женского Лидерства для поддержки и развития женского предпринимательства. Данная сумма будет полностью выплачиваться за счет средств банка. В итоге, клиент, совершая покупки, вносит вклад в развитие женского бизнеса и получает свой кэшбек в привычном размере. Важно понимать, что для оказания помощи фонду, клиенту необходимо расплачиваться женской платежной картой. Таким образом, в благое дело вовлечены обе стороны: и банк, и клиент», – отметил г-н Майлибаев.