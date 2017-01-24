В Казахстане восстановят педиатрические участки

Министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова в ходе совещания по вопросам организации медицинской помощи детям сообщила, что в Казахстане восстанавливаются педиатрические участки, сообщает pharmnews.kz.

Глава МЗСР сообщила, что рабочая группа в течение трех месяцев провела работу по изучению текущей ситуации в системе здравоохранения, проанализировала действующую модель оказания медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом уровне, изучила структуру участков первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

«В связи с имеющимся дефицитом кадров принято решение о поэтапном восстановлении педиатрических участков», - сообщила Тамара Дуйсенова.

О новой модели медицинского обслуживания детей на амбулаторно-поликлиническом уровне участников совещания проинформировала исполняющая обязанности генерального директора Республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ) Риза Боранбаева.

«Восстановление педиатрических участков будет осуществляться в два этапа. На первом этапе (2017-2018 гг.) – внедрение на уровне ПМСП педиатров-консультантов для совместной работы с врачами общей практики. На втором этапе (2019-2024 гг.) – открытие педиатрических участков для детей в возрасте до 5 лет и увеличение количества педиатров в амбулаторно-поликлинической службе, за счет увеличения объемов подготовки кадров и усиления образовательных программ для интернов-педиатров», - сказала она.

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Риза Боранбаева подчеркнула, что дети в возрасте до 5 лет (50% от общей численности детей) являются наиболее уязвимыми в плане заболеваемости и смертности, что обосновывает введение обслуживания именно этой возрастной группы.

Руководитель РЦРЗ также сообщила, что в сентябре 2017 года по поручению премьер-министра РК в медицинских вузах страны будут восстановлены педиатрические факультеты. Кроме того, с этого же срока начнется подготовка участковых педиатров через интернатуру по новым образовательным программам с дальнейшим правом работать на уровне ПМСП.

В ходе обсуждения данную модель восстановления педиатрических участков поддержали заместители акимов регионов и руководители управлений здравоохранения, которые выразили готовность к ее внедрению.

В свою очередь Тамара Дуйсенова рекомендовала местным исполнительным органам решить все вопросы по переводу врачей общей практики, имеющих необходимую профессиональную подготовку, в педиатры-консультанты.

«Необходимо решить вопрос, чтобы педиатры, которые будут переводиться из врачей общей практики, не потеряли в зарплате. По данным Комитета оплаты медицинских услуг, сейчас педиатры получают меньше врачей общей практики. Вам надо рассмотреть возможность осуществления доплат», - сказала министр.

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О процессе передачи школьной медицины из системы образования в систему здравоохранения участников совещания проинформировала директор департамента организации медицинской помощи МЗСР РК Ажар Тулегалиева.

«Необходимость передачи медицинского обслуживания школьников из системы образования в систему здравоохранения обусловлена тем, что в последние годы отмечается ухудшение состояния здоровья подростков. В структуре впервые выявленных заболеваний при профилактических осмотрах школьников на первом месте – заболевания желудочно-кишечного тракта (24,5%), на втором – болезни глаз (16,2%), на третьем месте – болезни органов дыхания и кроветворных органов (13,9% и 13,8%)», - сообщила она.

В рамках реализации Закона РК «О внесении и изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования» в январе нынешнего года медработники школ включены в штатную численность поликлиник, а медпункты стали их структурными подразделениями. В настоящее время проводится оценка уровня подготовки медицинских кадров, сертификация, формируется график обучения. Разработан порядок оказания медицинской помощи школьникам в организациях образования, нормативы штатов и оснащения медпунктов. Организовывается тесная работа медпунктов с участковыми отделениями поликлиник. Медицинские пункты дооснащаются техникой и компьютерами, создается единый регистр школьников.

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«В дальнейшем планируется внедрение в обшеобразовательных школах специальной системы профилактики нарушений осанки и зрения, проведение дополнительной витаминизации, введение комплекса физиотерапевтических процедур, физкультминутки, гимнастики для глаз, осанки, дыхательной гимнастики, проведение тематической работы с учителями и родителями по профилактике заболеваний и правильному питанию школьников», - добавила Ажар Тулегалиева.