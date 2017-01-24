Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
331.42
+0.001%
EUR/KZT
355.75
-0.007%
RUB/KZT
5.58
-0.004%
EUR/USD
355.75
-0.007%
EUR/CHF
355.75
-0.007%
EUR/JPY
355.75
-0.007%
GBP/USD
412.85
-0.012%
USD/CHF
331.42
+0.001%
USD/JPY
331.42
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
331.42 355.75 5.58
+0.001% -0.007% -0.004%
Рынки
Нефть Brent
55.53
+0.005%
Нефть WTI
52.83
-0.007%
Золото
1220.9
+0.011%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1062
-0.010%
Жилье Астана
999
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.53 52.83 1220.9
+0.005% -0.007% +0.011%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В Казахстане восстановят педиатрические участки

24.01.2017 09:48   388   0 Автор: Анна Шатерникова

Министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова в ходе совещания по вопросам организации медицинской помощи детям  сообщила, что в Казахстане восстанавливаются педиатрические участки, сообщает pharmnews.kz.

Глава МЗСР сообщила, что рабочая группа  в течение трех месяцев провела работу по изучению текущей ситуации в системе здравоохранения, проанализировала действующую модель оказания медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом уровне, изучила структуру участков первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

«В связи с имеющимся дефицитом кадров принято решение о поэтапном восстановлении педиатрических участков», - сообщила Тамара Дуйсенова.

О новой модели медицинского обслуживания детей на амбулаторно-поликлиническом уровне участников совещания проинформировала исполняющая обязанности генерального директора Республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ) Риза Боранбаева.

МВД начнет штрафовать за отсутствие временной регистрации с середины марта...
Начальник Департамента миграционной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Саинов рассказал об административных мерах по вопросам регистрации гр...

«Восстановление педиатрических участков будет осуществляться в два этапа. На первом этапе (2017-2018 гг.) – внедрение на уровне ПМСП педиатров-консультантов для совместной работы с врачами общей практики. На втором этапе (2019-2024 гг.) – открытие педиатрических участков для детей в возрасте до 5 лет и увеличение количества педиатров в амбулаторно-поликлинической службе, за счет увеличения объемов подготовки кадров и усиления образовательных программ для интернов-педиатров», - сказала она.

МВД начнет штрафовать за отсутствие временной регистрации с середины марта

Материалы по теме

МВД начнет штрафовать за отсутствие временной регистрации с середины марта

Казахстанские вузы берут курс на «зеленую» экономику

560 тысяч пользователей Twitter оказались насильно подписаны на аккаунт Трампа

Тамара Дуйсенова встретилась с матерью ребенка с синдромом "вялой кожи"

Педофила, изнасиловавшего собственную дочь, приговорили к 16 годам

Риза Боранбаева подчеркнула, что дети в возрасте до 5 лет (50% от общей численности детей) являются наиболее уязвимыми в плане заболеваемости и смертности, что обосновывает введение обслуживания именно этой возрастной группы.

Руководитель РЦРЗ также сообщила, что в сентябре 2017 года по поручению премьер-министра РК в медицинских вузах страны будут восстановлены педиатрические факультеты. Кроме того, с этого же срока начнется подготовка участковых педиатров через интернатуру по новым образовательным программам с дальнейшим правом работать на уровне ПМСП.

В ходе обсуждения данную модель восстановления педиатрических участков поддержали заместители акимов регионов и руководители управлений здравоохранения, которые выразили готовность к ее внедрению.

В свою очередь Тамара Дуйсенова рекомендовала местным исполнительным органам решить все вопросы по переводу врачей общей практики, имеющих необходимую профессиональную подготовку, в педиатры-консультанты.

«Необходимо решить вопрос, чтобы педиатры, которые будут переводиться из врачей общей практики, не потеряли в зарплате. По данным Комитета оплаты медицинских услуг, сейчас педиатры получают меньше врачей общей практики. Вам надо рассмотреть возможность осуществления доплат», - сказала министр.

Казахстанские вузы берут курс на «зеленую» экономику

О процессе передачи школьной медицины из системы образования в систему здравоохранения участников совещания проинформировала директор департамента организации медицинской помощи МЗСР РК Ажар Тулегалиева.

«Необходимость передачи медицинского обслуживания школьников из системы образования в систему здравоохранения обусловлена тем, что в последние годы отмечается ухудшение состояния здоровья подростков. В структуре впервые выявленных заболеваний при профилактических осмотрах школьников на первом месте – заболевания желудочно-кишечного тракта (24,5%), на втором – болезни глаз (16,2%), на третьем месте – болезни органов дыхания и кроветворных органов (13,9% и 13,8%)», - сообщила она.

В рамках реализации Закона РК «О внесении и изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования» в январе нынешнего года медработники школ включены в штатную численность поликлиник, а медпункты  стали их структурными подразделениями. В настоящее время проводится оценка уровня подготовки медицинских кадров, сертификация, формируется график обучения. Разработан порядок оказания медицинской помощи школьникам в организациях образования, нормативы штатов и оснащения медпунктов. Организовывается тесная работа медпунктов с участковыми отделениями поликлиник. Медицинские пункты дооснащаются техникой и компьютерами, создается единый регистр школьников.

560 тысяч пользователей Twitter оказались насильно подписаны на аккаунт Трампа

«В дальнейшем планируется внедрение в обшеобразовательных школах специальной системы профилактики нарушений осанки и зрения, проведение дополнительной витаминизации, введение комплекса физиотерапевтических процедур, физкультминутки, гимнастики для глаз, осанки, дыхательной гимнастики, проведение тематической работы с учителями и родителями по профилактике заболеваний и правильному питанию школьников», - добавила Ажар Тулегалиева.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 января 2017 года временная регистрация казахстанцев по фактическому месту жительства стала обязательной. Как Вы оцениваете эту норму?
  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет

  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев
    79

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района
    20

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам
    381

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет
    619

Цифра дня
265
млрд долларов США
приток прямых иностранных инвестиций в экономику за годы независимости
Цитата дня
Мир вокруг нас меняется с беспрецедентной скоростью. Традиционные концепции общества оспариваются, и многие люди, понятно, ощущают отсутствие безопасности и даже угрозу
Клаус Шваб
Основатель форума в Давосе
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное