В Казахстане запущен новый учебный центр боевой подготовки "Бүркіт"

Компания "Алматыэнергосервис" информирует о работе и запуске в рамках реализации государственных программ двух уникальных проектов: учебного центра боевой подготовки "Бүркіт" и центра прототипирования деталей на базе технологии 3D-сканирования и печати с высокоточным литейным производством.

В рамках второй пятилетки программы индустриализации ТОО "Алматыэнергосервис" начало реализацию проекта "Создание центра прототипирования деталей на базе технологии 3D сканирования и печати с высокоточным литейным производством". Проект позволит наладить выпуск оборудования для ЖКХ, локализации автомобильной промышленности в республике, модернизации канализационных и водоочистных сооружений по стране.

Использование аддитивной технологии в производстве позволяет с минимальными производственными затратами выпускать продукцию из металла, пластика, резины и других материалов для локализации производства деталей со стабильными характеристиками, комплектующих и готовых изделий для предприятий автосборочной отрасли, производства автокомпонентов, железнодорожного и нефтегазового машиностроения в Казахстане.

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Инжиниринговый центр компании предоставляет услуги по проведению проектных, изыскательских работ, инжиниринга и консалтинга в машиностроении, энергетике, подготовке технических решений, создание, поставку оборудования и программного спецобеспечения, шеф-монтаж, пуско-наладку, обучение и обслуживание систем.

Генеральный директор ТОО "Алматэнергосревис" Евгений Казеев: "Имея многолетний опыт производства, наше предприятие изготавливает с высокой экспортной составляющей комплекты мишенного оборудования с техническими характеристиками более высокого качества, чем аналогичные предложения рынка, в части условий эксплуатации, надежности, простоты управления, транспортабельности, простоты технического обслуживания и ремонтопригодности".

Компания также создала центр компетенции запуска нового инновационного производства твердотельного моделирования (прототипирование) с внедрением технологии сканирования и моделирования в 3D формате с высокоточным литейным производством в области машиностроения, электроэнергетики, выпуская продукцию с высокой экспортной составляющей. В целом, направление развития компании является инновационным, ориентированным на импортозамещение в рамках реализации государственных программ по поддержке отечественных производителей и увеличения доли казахстанского содержания.

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Компания "Алматыэнергосервис" неоднократно участвовала в Международной выставке вооружения и военно-технического имущества "KADEX", выставке по экспортоориентированной продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана.

Мировыми аналогами продукции выпускаемой казахстанским ТОО "Алматыэнерегосервис" являются продукция MILES/США, Rheinmetall /Германия, Транзас/ и компаний РФ.

На текущий момент реализуются долгосрочные экспортные контракты с министерствами обороны Бангладеш, Вьетнама, предприятиями ОАЭ, Российской Федерации и Республики Судан.

Также, 28 декабря 2016 года ТОО "Алматыэнергосревис" сдает в эксплуатацию Учебный центр боевой и методической подготовки "Бүркіт" для подразделений специального назначения МВД РК с военным городком в пос. Заречный Алматинской области. Центр создан в рамках правительственной программы по борьбе с терроризмом, рассчитанной на 2014-2016 гг.

На текущий момент в центре проходят подготовку военнослужащие военной части 6654 Национальной гвардии РК, подразделения специального назначения "Беркут", "Сункар", "Арлан" МВД РК, аэромобильных войск МО РК, службы государственной охраны РК. Кроме того, планируется проведение подготовки подразделений специального назначения национальных гвардий Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан.

Маршрутом счастья

Цель учебного центра "Бүркіт" - обучение военнослужащих спецподразделений действиям в различных видах боя в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям. В целом центр рассчитан на одновременную подготовку около 500 человек.

В процессе обучения военнослужащие усовершенствуют навыки решения боевых и тактических задач, анализа текущей оперативной ситуации в режиме ведения боя, как в открытом, так и в закрытом пространстве. Для командного состава подразделений предусмотрены тренировки по организации тактических действий управления огнем и действиями подразделений в спецоперации, имитирующие условия реального боя.

Контроль, сбор, оценка и отображение информации о действиях подразделений и отдельных военнослужащих в ходе боя, об огневом поражении противника и оценка результатов стрельбы подразделений и отдельных военнослужащих в ходе спецоперации архивируются для последующего анализа тактико-стратегических действий и оценки эффективности результатов тренировок.

Инвестиции ТОО "Алматыэнергосервис" в инфраструктуру учебного центра боевой и методической подготовки "Бүркіт" составили более 5 млрд тенге в рамках программы государственно-частного партнерства.