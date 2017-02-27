Валюта нал
USD 312.00 312.50
RUB 5.37 5.40
EUR 330.50 331.50
Валюта бирж
USD/KZT
312.47
-0.003%
EUR/KZT
330.69
-0.003%
RUB/KZT
5.41
-0.006%
EUR/USD
330.69
-0.003%
EUR/CHF
330.69
-0.003%
EUR/JPY
330.69
-0.003%
GBP/USD
388.34
+0.005%
USD/CHF
312.47
-0.003%
USD/JPY
312.47
-0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
312.47 330.69 5.41
-0.003% -0.003% -0.006%
Рынки
Нефть Brent
56.24
+0.004%
Нефть WTI
54.37
+0.007%
Золото
1259.3
+0.001%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1088
+0.010%
Жилье Астана
1050
+0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.24 54.37 1259.3
+0.004% +0.007% +0.001%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В Кызылординской области готовятся к паводкам

27.02.2017 18:04   677   0 Автор: Анна Шатерникова

В Кызылординской области определены 56 наиболее опасных с точки зрения угрозы паводков участков реки Сырдарьи, сообщает Kazakh-zerno.kz. Сырдарья протекает на протяжении 1274 километров, общая протяженность дамб вдоль берегов реки -  625 километров. В полной готовности к природным ЧС сегодня находится  403 единицы специальной техники и 685 человек. 

Об этом говорилось на   заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством акима области Крымбека Кушербаева.

По словам руководителя областного управления мобилизационной подготовки Серика Сермагамбетова, попуски воды  из Шардаринского водохранилища в низовья Сырдарьи составляют 850 кубометров в секунду. На территорию области поступает 350 кубометров в секунду,  в южных районах на реке начал таять лед. 

На средства, выделенные из областного бюджета и бюджетов районов в 2016 году, были укреплены защитные дамбы на 28 наиболее опасных участках общей протяженностью 33 километра. В результате была обеспечена безопасность населенных пунктов, дачных участков, посевных площадей и пастбищных угодий, расположенных в зоне подтопления. 

Работа, порученная в прошлом году акимам города и районов, в основном, выполнена. Серик Сермагамбетов назвал лишь два случая невыполнения поставленных задач. Это касается подготовки проектно-сметной документации по повороту русла реки Акуик. Кроме этого, в Казалинском, Шиелийском и Жанакорганском районах не были отремонтированы участки защитных дамб.
 
В настоящее время ситуация в области специалистами оценивается как стабильная. Заготовлено необходимое количество инертных материалов, ГСМ, в полной готовности находится спецтехника. На территории города и районов подготовлены 82 эвакуационных и сборных пункта на 156 тысяч человек, а также 96 приемных пунктов.

На проведение противопаводковых мероприятий в нынешнем году областным управлением по мобилизационной подготовке выделен 241 миллион тенге.

Арест Куандыку Бишимбаеву продлен до 10 апреля

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    15

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    1

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    109

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    19

Цифра дня
11,1
трлн тенге
прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году
Цитата дня
Банки Казахстана останутся подвержены повышенным рискам неплатежеспособности в условиях ухудшившейся операционной среды
Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное