В Кызылординской области готовятся к паводкам

В Кызылординской области определены 56 наиболее опасных с точки зрения угрозы паводков участков реки Сырдарьи, сообщает Kazakh-zerno.kz. Сырдарья протекает на протяжении 1274 километров, общая протяженность дамб вдоль берегов реки - 625 километров. В полной готовности к природным ЧС сегодня находится 403 единицы специальной техники и 685 человек.

Об этом говорилось на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством акима области Крымбека Кушербаева.



По словам руководителя областного управления мобилизационной подготовки Серика Сермагамбетова, попуски воды из Шардаринского водохранилища в низовья Сырдарьи составляют 850 кубометров в секунду. На территорию области поступает 350 кубометров в секунду, в южных районах на реке начал таять лед.



На средства, выделенные из областного бюджета и бюджетов районов в 2016 году, были укреплены защитные дамбы на 28 наиболее опасных участках общей протяженностью 33 километра. В результате была обеспечена безопасность населенных пунктов, дачных участков, посевных площадей и пастбищных угодий, расположенных в зоне подтопления.



Работа, порученная в прошлом году акимам города и районов, в основном, выполнена. Серик Сермагамбетов назвал лишь два случая невыполнения поставленных задач. Это касается подготовки проектно-сметной документации по повороту русла реки Акуик. Кроме этого, в Казалинском, Шиелийском и Жанакорганском районах не были отремонтированы участки защитных дамб.



В настоящее время ситуация в области специалистами оценивается как стабильная. Заготовлено необходимое количество инертных материалов, ГСМ, в полной готовности находится спецтехника. На территории города и районов подготовлены 82 эвакуационных и сборных пункта на 156 тысяч человек, а также 96 приемных пунктов.



На проведение противопаводковых мероприятий в нынешнем году областным управлением по мобилизационной подготовке выделен 241 миллион тенге.

Арест Куандыку Бишимбаеву продлен до 10 апреля