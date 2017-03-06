В Министерстве национальной экономики объяснили рост цен на продукты

По словам пресс-секретаря Министерства национальной экономики Казахстана Самал Ибраевой, одним из факторов, влияющим на изменения цен, является увеличение затрат на услуги хранения.

Причины роста цен на мясную продукцию объясняется подорожанием кормов, а также за счет транспортных расходов, повышения цен на ГСМ.

«Министерство национальной экономики регулярно информирует об изменениях цен на продовольственные товары. Особое внимание, конечно, уделяется социально-значимым продовольственным товаром. Цены на них с начала года выросли всего на 2 процента. Наибольший рост цен наблюдается на говядину и баранину. Среди овощной продукции рост произошел на картофель, лук и капусту», - проинформировала она во время брифинга в СЦК.

«Министерством национальной экономики подготовлен ряд законодательных поправок по вопросам регулирования торговой деятельности. Они направлены на сдерживание спекулятивного роста цен», - также сообщила она.

В частности, предлагается передать полномочия по установлению предельных цен на социально-значимые продовольственные товары местным исполнительным органам. По мнению ведомства, это позволит оперативно реагировать на повышение цен. Кроме того, предполагается, что местные исполнительные органы будут тесно взаимодействовать в этом вопросе с бизнесом, чтобы устанавливать объективные причины роста цен на продовольственные товары.

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«Предлагается также повысить эффективность контроля цен и ограничить взимание торгового вознаграждения на социально-значимые продовольственные товары», - сообщила она.

Напомним, что согласно данным МНЭ РК цены на продовольственные товары в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года выросли на 9,5%.

Цены на кофе, чай и какао повысились на 29,3%, крупы – на 26,2%, кондитерские изделия – на 16%, хлеб – на 13,1%, алкогольные напитки – на 10,4%, булочные и мучные изделия – на 9,7%, рыбу и морепродукты – на 8,6%, масла и жиры – на 8,5%, фрукты и овощи – на 8%, макаронные изделия – на 7,8%, молочные продукты – на 6,9%, муку – на 6,8%, сахар – на 4,4%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 8,5%. Уровень цен на мясо птицы стал выше на 11,7%, говядину – на 10,4%, свинину – на 6,8%, баранину – на 6,6%, колбасные изделия – на 5,6%, конину – на 5,3%.