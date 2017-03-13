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В Минобразования РК прокомментировали исключение казахского языка из ЕНТ

13.03.2017 16:46   1193   1
Начиная с этого года для желающих поступить в вузы Казахстана в ЕНТ отсутствует предмет «казахский язык», но он входит в обязательный перечень итоговой аттестации - выпускного экзамена в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
 
Почему было принято такое решение, объяснили представители Министерства образования и науки РК и Национального центра тестирования во время встречи с блогерами. По словам директора НЦТ Рамазана Алимкулова, для абитуриентов с казахским языком обучения в предмете «грамотность чтения» встречаются вопросы, касающиеся государственного языка. «Для выпускников школ с русским языком обучения раньше в ЕНТ был предмет «казахский язык», однако баллы по нему не засчитывались. Он сдавался формально. Сейчас мы его убрали совсем, но оставили в выпускных экзаменах», - подчеркнул директор департамента высшего, послевузовского образования МОН РК Дархан Ахмедзакиев.
 
Директор департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Жаныл Жонтаева объяснила: «Сейчас в стране больше 82% - школы с казахским языком обучения. Есть районы, в которых нет русских школ. Поймите правильно. Он ведь остался в итоговой аттестации». По ее мнению, ответственность по изучению государственного языка должны ощущать и родители, разговаривая на нем со своими детьми. «Вы думаете, что обязательное введение казахского языка в ЕНТ повлияет на качество обучения казахскому языку? Нет. Если мы его введем, это никак не повлияет. Нужно выстраивать идеологию и обучать языку на протяжении всех 11 лет», - заключил Дархан Ахмедзакиев.
 
В этом году Единое национальное тестирование будет проводиться в новом формате, поделенном на два этапа: итоговую аттестацию - как выпускной экзамен в школах и ЕНТ - как вступительный экзамен в вузы. Итоговая аттестация в школах будет проводиться по 5 предметам, включая 4 обязательных (родной язык и литература, алгебра и начала анализа, история Казахстана, казахский язык в школах с неказахским языком обучения/ русский язык в школах с казахским языком обучения) и 1 по выбору. ЕНТ остается как экзамен для поступления в вузы и как система распределения государственных грантов. Но если раньше было 125 вопросов, теперь же по формату ЕНТ 2017 года предполагается 120 вопросов. Все вопросы учитываются по 5 предметам, из них 3 обязательных (математическая грамотность, грамотность чтения, история Казахстана) и 2 профильных, в зависимости от тех специальностей в вузах, на которые планирует поступать абитуриент. Время проведения тестирования составляет 3 часа 50 минут.  Проходной балл - 50.
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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    69

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
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Цифра дня
Более 1
трлн тенге
Выделит Правительство РК для оздоровления банковского сектора
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный. рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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