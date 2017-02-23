В МНЭ РК разъяснили, почему не снижаются цены на товары при падении курса доллара

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов разъяснил, почему не снижаются цены на товары при падении курса доллара США.

«Мое мнение как экономиста - они не должны снижаться от падения курса доллара. У нас своя экономика. Мы производим свои товары. Себестоимость наших товаров, соответственно, формируется в тенге и мы должны избавиться от привязки к доллару. Дедолларизация должна произойти не только в законодательстве, где запрещается выражать цены в долларах. Надо «запретить» их в головах. Не надо пересчитывать цены, зарплаты, стоимость машин и квартир в долларах. Мы не живем в США, мы живем в Казахстане», - сказал министр в кулуарах расширенного заседания коллегии министерства.

По его словам, несмотря на то, что инфляция и курс - величины взаимосвязанные, в динамике движении валюты вверх или вниз, нет прямой зависимости по отношению к ценам на товары.

«Я понимаю, что у нас сохраняется определенная импортозависимость. То есть инфляция и курс - это величины взаимосвязанные, но тем не менее необязательно прямо. Таким образом, в движении валюты вверх или вниз нет такой прямой зависимости, надеюсь, эта зависимость все больше и больше будет уменьшаться. Потому что мы будем наращивать свое собственное производство, и тогда движение курса тенге к любой из валют не будет влиять на стоимость товаров, работ и услуг, которые мы сами производим», - сказал Сулейменов.

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Глава МНЭ объяснил, что цены на товары определяются количеством спроса на них. «Базовые экономические теории говорят о том, что товар будет продан за столько, за сколько готовы его купить. И очень хорошим примером является рынок недвижимости, ведь он же не пересчитался несмотря ни на какие девальвации. Цены сохранились. Здесь вопрос должен решаться не к тому, что каким-то образом привязываться к доллару, вне зависимости, есть ли там большая составляющая импорта или нет. Нужно решать вопросы с наращиванием собственного предложения, снижением барьеров, издержек, повышением конкуренции. У антимонопольного органа должен быть хороший гибкий инструментарий реагирования. И, естественно, с транспортной логистикой», - резюмировал министр.