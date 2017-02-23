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В МНЭ РК разъяснили, почему не снижаются цены на товары при падении курса доллара

23.02.2017 14:19   622   1

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов разъяснил, почему не снижаются цены на товары при падении курса доллара США.

«Мое мнение как экономиста - они не должны снижаться от падения курса доллара. У нас своя экономика. Мы производим свои товары. Себестоимость наших товаров, соответственно, формируется в тенге и мы должны избавиться от привязки к доллару. Дедолларизация должна произойти не только в законодательстве, где запрещается выражать цены в долларах. Надо «запретить» их в головах. Не надо пересчитывать цены, зарплаты, стоимость машин и квартир в долларах. Мы не живем в США, мы живем в Казахстане», - сказал министр в кулуарах расширенного заседания коллегии министерства.

По его словам, несмотря на то, что инфляция и курс - величины взаимосвязанные, в динамике движении валюты вверх или вниз, нет прямой зависимости по отношению к ценам на товары.

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«Я понимаю, что у нас сохраняется определенная импортозависимость. То есть инфляция и курс - это величины взаимосвязанные, но тем не менее необязательно прямо. Таким образом, в движении валюты вверх или вниз нет такой прямой зависимости, надеюсь, эта зависимость все больше и больше будет уменьшаться. Потому что мы будем наращивать свое собственное производство, и тогда движение курса тенге к любой из валют не будет влиять на стоимость товаров, работ и услуг, которые мы сами производим», - сказал Сулейменов.

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Глава МНЭ объяснил, что цены на товары определяются количеством спроса на них. «Базовые экономические теории говорят о том, что товар будет продан за столько, за сколько готовы его купить. И очень хорошим примером является рынок недвижимости, ведь он же не пересчитался несмотря ни на какие девальвации. Цены сохранились. Здесь вопрос должен решаться не к тому, что каким-то образом привязываться к доллару, вне зависимости, есть ли там большая составляющая импорта или нет. Нужно решать вопросы с наращиванием собственного предложения, снижением барьеров, издержек, повышением конкуренции. У антимонопольного органа должен быть хороший гибкий инструментарий реагирования. И, естественно, с транспортной логистикой», - резюмировал министр.

23 февраля 15:20
Ботагез
Когда доллар вырос, на все цены подняли, а значит когда пошел вниз , цены не падают. Лепит
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