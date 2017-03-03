В наказание за терроризм депутаты предложили лишать гражданства

Об этом сегодня заявил депутат Сената Парламента Ансар Мусаханов в ходе совместного заседания палат Парламента, посвященного обсуждению конституционных реформ, передает МИА «Казинформ».

«Предпринимаемые Казахстаном в этих непростых условиях уверенные и новые шаги в сторону демократического развития, когда меняющееся на наших глазах мировое развитие столь быстротечно, конституционные реформы нашли поддержку - как со стороны казахстанцев, так и мировых экспертов. В этой связи призываю Вас поддержать предложения депутата Сената Парламента РК Георгия Владимировича Кима и дополнить пункт 2 статьи 10 Конституции следующим предложением - «Лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам республики», - подчеркнул сенатор.

ФОТО: kazpravda.kz