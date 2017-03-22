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В результате теракта в Лондоне погибло два человека

22.03.2017 23:02   920   0

Возле здания парламента Великобритании неизвестные открыли стрельбу. Также стало известно, что в толпу людей на Вестминстерском мосту въехал автомобиль, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, в результате этих инцидентов пострадали от двух до 12 человек, два человека погибли.

Лондонская полиция расценивает произошедшее у здания парламента как "террористический инцидент", сообщил Скотленд-Ярд на своей странице в Twitter.

"В настоящий момент мы расцениваем это как террористический инцидент", - говорится в сообщении.

На своем официальном сайте Скотленд-Ярд также попросил жителей и гостей Лондона избегать ряд прилегающих к парламенту территорий, включая Парламентскую площадь, улицу Уайтхолл, Вестминстерский и Ламбетский мосты, а также часть улицы Виктория.

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Британские СМИ со ссылкой на источник в полиции сообщают, что злоумышленников могло быть двое, а инциденты на мосту и у парламента — связаны.

"По всей видимости, машина проехала по Вестминстерскому мосту, заехала на тротуар, сбив несколько человек, доехала до парламента, где ее остановил полицейский. Находящийся в машине мужчина нанес полицейскому ножевое ранение и был застрелен другим полицейским. Не очень понятно, сколько в машине было человек – один или два. Один мог скрыться в процессе", — сообщил корреспондент Sky News.

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Работа парламента приостановлена. Парламентариям запретили покидать здание, оно оцеплено. На месте теракта работают саперы. Полиция не исключает, что в наехавшей на людей машине находится взрывное устройство, сообщаю РИА Новости.

Напомним, что ровно год назад - 22 марта 2016 года - произошла серия терактов в Брюсселе.

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