В РК завершена программа «Жилье для молодых семей»

Реализация квартир по направлению «Жилье для молодых семей» в республике практически завершена. Отныне господдержка широких слоев населения, в том числе и молодых семей, предусматривается в новой жилищной программе «Нурлы жер».

Направление «Жилье для молодых семей» было предусмотрено Программой развития регионов до 2020 года. Молодые семьи в возрасте до 29 лет, проживающие в официальном браке не менее 2 лет, могли получить арендное жилье с выкупом без первоначального взноса. Направление реализовывал АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Как рассказали сообщили в Министерстве по инвестициям и развитию РК, в 2017 году строительство жилья для молодых семей завершается в Восточно-Казахстанской области. На 2018-2019 годы расходы на указанные мероприятия не предусмотрены.