В России начали продвигать казахстанскую продукцию

В Российской Федерации впервые прошла акция по продвижению казахстанской продукции в региональных торговых сетях, передает МИА "Казинформ".

В акции было представлено порядка 40 товарных позиций ведущих казахстанских производителей - это кондитерские изделия и шоколад, мукомольная продукция, макароны, соки и напитки, масложировая продукция.

Акция проходила одновременно в шести городах России - Новосибирске, Екатеринбурге, Барнауле, Кемерово, Томске и Новокузнецке, а это порядка 900 торговых точек.

При помощи программы по продвижению на полки товаров из Казахстана, товарам из РК удалось войти в ведущие региональные торговые сети России.

Как сообщил Джалиль Булатов, акция будет продолжена в текущем году.

«Это пилотный проект, который был реализован совместно с казахстанскими производителями, основная его цель - презентация казахстанской продукции для широкого круга потенциальных покупателей в России», - отметил управляющий директор «KAZNEX INVEST» Джалиль Булатов.

ФОТО: Yvision.kz

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