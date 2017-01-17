В Турции арестован исполнитель теракта в новогоднюю ночь

С 1 января 2017 года временная регистрация казахстанцев по фактическому месту жительства стала обязательной. Как Вы оцениваете эту норму?

Цитата дня

Нельзя допустить разделения исламского мира на две части. Поэтому единство исламских стран, мусульманских государств, ориентация этих стран на государства с исламским уклоном, именно работающие на научно-технический прогресс, инвестиции, инновации — это наш путь. Когда-то исламский мир возглавлял всю планету по науке и технике. Мы должны быть сориентированы на прогресс, науку и будущее.

Нурсултан Назарбаев

Президент Казахстана