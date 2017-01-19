Власти научат людей «думать, прежде чем что-то писать»

Заместитель председателя комитета связи и информации Министерства по инвестициям и развитию РК Михаил Комиссаров сообщил, что в Казахстане планируют ввести авторизацию через номер мобильного телефона для тех, кто хочет оставить комментарий в интернете.

Пользователей интернет-порталов планируют обязать проходить процедуру аутентификации через смс-сообщения для того, чтобы оставить комментарии.

«Все видели, мы являемся пользователями интернет-ресурсов, нужно вводить свой телефонный номер, и вам придет смс с кодом, после введения которого вы сможете оставлять свои комментарии», — пояснил Комиссаров.

По его словам, эта практика поможет избежать «информационных войн».

«Все мы являемся свидетелями того, как под отдельными статьями, которые не всегда имеют однозначное значение и могут по-разному восприниматься общественностью, в комментариях разгораются целые информационные войны, и зачастую они приобретают нецивилизованные формы, идет разжигание межнациональной, межконфессиональной розней», — заявил чиновник.

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По его мнению, нововведение заставит пользователей «думать, прежде чем что-то писать».