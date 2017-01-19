Власти научат людей «думать, прежде чем что-то писать»

Заместитель председателя комитета связи и информации Министерства по инвестициям и развитию РК Михаил Комиссаров сообщил, что в Казахстане планируют ввести авторизацию через номер мобильного телефона для тех, кто хочет оставить комментарий в интернете.
Пользователей интернет-порталов планируют обязать проходить процедуру аутентификации через смс-сообщения для того, чтобы оставить комментарии.
«Все видели, мы являемся пользователями
По его словам, эта практика поможет избежать «информационных войн».
«Все мы являемся свидетелями того, как под отдельными статьями, которые не всегда имеют однозначное значение и могут
Суд сократил срок наказания Серика Ахметова
По его мнению, нововведение заставит пользователей «думать, прежде чем
«Мы полагаем, что введение такого механизма аутентификации позволит снизить градус таких негативных обсуждений, и человек трижды подумает, прежде чем писать сообщения, которые могут к