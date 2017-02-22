Во Франции продана самая дорогая в мире бутылка рома

Самая дорогая в мире бутылка рома, созданная при сотрудничестве французского ромового дома Clément и ювелирного дома Филиппа Турнера, продана во Франции за 100 тысяч евро.

Бутылка сделана из хрусталя марки Баккара и украшена 18-каратным золотом, а также четырьмя каратами бриллиантов. Содержимое — ром Clément 1966 года, который никогда ранее не продавался. Существует всего около 40 бутылок такого напитка.

Покупателем оказался итальянец, чье имя не сообщается. Часть суммы (около 15 тысяч евро) перевели ассоциации по борьбе с серповидноклеточной анемией (APIPD). Это наследственная гемоглобинопатия, связанная с нарушением строения белка гемоглобина, при котором он приобретает особое кристаллическое строение.

Генеральный директор дома Clément признался, что задавался вопросом о том, найдется ли человек, который захочет купить такую бутылку.

Отмечается, что также было создано восемь похожих бутылок меньшего размера стоимостью 19 тысяч евро каждая. Последняя и самая дорогая бутылка нашла покупателя менее чем за два месяца.