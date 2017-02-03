За 2016 год посещаемость «Медеу» и «Шымбулак» возросла вдвое

По оценкам властей города Алматы, по сравнению с предыдущим зимним сезоном посещаемость высокогорных курортов «Медеу» и «Шымбулак» возросла вдвое, число катающихся на коньках увеличилось на 60%, а количество любителей лыж и сноуборда – на 30%.

«Проведенные реконструкция и модернизация таких спортивных объектов как спортивно-развлекательный комплекс «Табаган» и горнолыжный курорт «Шымбулак» значительно улучшили качество и безопасность катания, а также позволили продлить сезон катаний на месяц, повысив тем самым пропускную способность курортов», - отмечают в Дирекции по подготовке и проведению Универсиады.

«С появлением в инфраструктуре города новых спортивных площадок активный досуг стал более доступным не только для алматинцев, но и для жителей области», - говорится в сообщении.

Теперь между соревнованиями массовые катания проводятся на стадионах «Алматы Арена» и «Халык Арена».

Сообщается, что стоимость билета на каток в «Алматы арена» составляет от 500 до 1 000 тенге для взрослого, на Медео - до 1 600 тенге. Согласно подсчетам Акимата г. Алматы, катание на новой площадке для семьи с 4-мя детьми или молодежной компании с учетом расходов на дорогу обойдется примерно в 1,7 раз дешевле.

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