За 2016 год рынок жилья пополнился 89,4 тыс. новыми квартирами

Предыдущий рекорд был зафиксирован в РК на отметке в 84,5 тыс. квартир и пришелся на начало независимости.

Сектор жилищного строительства особенно активно развивается в последние два года. В 90-е и начало 2000-х годов отрасль существовала на грани банкротства, новых жилых объектов практически не строилось, среднегодовой темп ввода в эксплуатацию квартир не превышал 16 тыс. единиц.

Новое дыхание жилстрою придал ипотечный рынок, банки активно раздавали казахстанцам кредиты на улучшение жилищных условий с одной стороны и также кредитовали самих застройщиков с другой. С 2005 по 2008 годы на рынок поступало в среднем по 54 тыс. новых квартир в год.

С началом кризиса состояние стройотрасли заметно ухудшилось, однако широкомасштабная господдержка отрасли позволила удержать уровень строительства новых жилых объектов в привычном темпе. С 2015 году сектор вновь демонстрирует резкие темпы роста при поддержке новых программ жилищного строительства.

С текущего года в РК начинается реализация жилищной программы "Нұрлы Жер". Ее цель - обеспечить жильем 1,5 млн семей в предстоящие 15 лет.

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Для достижения указанной цели предполагается комплекс мер: удешевление кредитов для застройщиков за счет предоставления государством субсидий через Фонд "Даму"; субсидирование ипотечных кредитов для населения, выдаваемых банками, через АО "Казахстанская Ипотечная Компания"; строительство кредитного жилья акиматами для вкладчиков Жилстройсбербанка.

Кроме того, для социально уязвимых слоев населения запланировано дальнейшее развитие института арендного жилья без права выкупа.

За январь-февраль текущего года в стране уже было введено в эксплуатацию почти 18 тысяч квартир, это на 23% больше уровня за аналогичный период 2016 года.

Финансирование по госпрограмме на 2017 год запланировано в размере 169 млрд тенге из общей суммы в 1,5 трлн тенге на 2017-2021 годы.

Вливания госсредств в поддержку отрасли потенциально позитивно скажутся на деятельности строительных компаний, испытывающих в настоящий момент недостаток кредитования со стороны банков. Кредитование отрасли начало резко сокращаться со второй половины 2014 года, в 2015 году это падение остановилось, однако и увеличения объемов займов, предоставленных стройкомпаниям, зафиксировано не было.

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В настоящее время портфель ссуд стройотрасли составляет 929 млрд тенге, минимум за последние 15 месяцев.