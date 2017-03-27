Валюта нал
USD 315.80 316.20
RUB 5.53 5.55
EUR 342.50 343.00
Валюта бирж
USD/KZT
316.56
+0.000%
EUR/KZT
342.14
+0.000%
RUB/KZT
5.52
+0.000%
EUR/USD
342.14
+0.000%
EUR/CHF
342.14
+0.000%
EUR/JPY
342.14
+0.000%
GBP/USD
395.29
+0.000%
USD/CHF
316.56
+0.000%
USD/JPY
316.56
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
316.56 342.14 5.52
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
50.75
+0.004%
Нефть WTI
47.85
+0.003%
Золото
1256.3
+0.006%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1101
-0.012%
Жилье Астана
1060
-0.013%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
50.75 47.85 1256.3
+0.004% +0.003% +0.006%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

За 2016 год рынок жилья пополнился 89,4 тыс. новыми квартирами

27.03.2017 11:17   494   0

Предыдущий рекорд был зафиксирован в РК на отметке в 84,5 тыс. квартир и пришелся на начало независимости.

Сектор жилищного строительства особенно активно развивается в последние два года. В 90-е и начало 2000-х годов отрасль существовала на грани банкротства, новых жилых объектов практически не строилось, среднегодовой темп ввода в эксплуатацию квартир не превышал 16 тыс. единиц.

Новое дыхание жилстрою придал ипотечный рынок, банки активно раздавали казахстанцам кредиты на улучшение жилищных условий с одной стороны и также кредитовали самих застройщиков с другой. С 2005 по 2008 годы на рынок поступало в среднем по 54 тыс. новых квартир в год.

С началом кризиса состояние стройотрасли заметно ухудшилось, однако широкомасштабная господдержка отрасли позволила удержать уровень строительства новых жилых объектов в привычном темпе. С 2015 году сектор вновь демонстрирует резкие темпы роста при поддержке новых программ жилищного строительства.

В Москве на акции протеста задержали около 900 человек...
26 марта в Москве состоялась акция протеста, организованная Фондом борьбы с коррупцией под руководством Алексея Навального. Участники м...

С текущего года в РК начинается реализация жилищной программы "Нұрлы Жер". Ее цель - обеспечить жильем 1,5 млн семей в предстоящие 15 лет.

В Москве на акции протеста задержали около 900 человек

Для достижения указанной цели предполагается комплекс мер: удешевление кредитов для застройщиков за счет предоставления государством субсидий через Фонд "Даму"; субсидирование ипотечных кредитов для населения, выдаваемых банками, через АО "Казахстанская Ипотечная Компания"; строительство кредитного жилья акиматами для вкладчиков Жилстройсбербанка.

Материалы по теме

В Москве на акции протеста задержали около 900 человек

В Казахстане планируют посадить 18 млн деревьев

ПРООН: Системы социального обеспечения необходимы Европе и Центральной Азии

В результате теракта в Лондоне погибло два человека

Алматы стал самым дешевым для жизни городом мира

Кроме того, для социально уязвимых слоев населения запланировано дальнейшее развитие института арендного жилья без права выкупа.

За январь-февраль текущего года в стране уже было введено в эксплуатацию почти 18 тысяч квартир, это на 23% больше уровня за аналогичный период 2016 года.

Финансирование по госпрограмме на 2017 год запланировано в размере 169 млрд тенге из общей суммы в 1,5 трлн тенге на 2017-2021 годы.

Вливания госсредств в поддержку отрасли потенциально позитивно скажутся на деятельности строительных компаний, испытывающих в настоящий момент недостаток кредитования со стороны банков. Кредитование отрасли начало резко сокращаться со второй половины 2014 года, в 2015 году это падение остановилось, однако и увеличения объемов займов, предоставленных стройкомпаниям, зафиксировано не было.

В Казахстане планируют посадить 18 млн деревьев

В настоящее время портфель ссуд стройотрасли составляет 929 млрд тенге, минимум за последние 15 месяцев.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    104

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    32

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    824

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    185

Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное