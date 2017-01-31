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За 2016 год ВМС РК проведи 3 600 корабельных учений

31.01.2017 10:53   315   0

В Военно-морских силах Казахстана подвели итоги за 2016 год. Анализ учебно-боевой деятельности показал увеличение на 25,5% интенсивности боевой подготовки и на 35,4% - наплаванности военных кораблей.

По информации главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК, всего за прошедший год проведено порядка 3 600 корабельных учений, в 2015 году их количество составляло более 2 600. Общая наплаванность кораблей составила более 240 суток, то есть военные моряки провели в море почти 5 800 часов. В общей сложности в 2016 году военными кораблями пройдено более 30 тысяч миль, что на 48,3% больше в сравнении с 2015 годом.

В рамках оперативной подготовки Военно-морскими силами в течение всего года проводились оперативно-тактические сборы, командно-штабные тренировки, командно-штабные и тактико-специальные учения, в том числе с привлечением воинских частей Актауского гарнизона, а также оперативных групп из состава других видов и родов войск.

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В боевой подготовке основное внимание было уделено совершенствованию навыков применения вооружения и военной техники, слаженности подразделений и кораблей. Экипажами военных кораблей ВМС Казахстана отработаны три курсовые задачи: по организации корабля и приготовлению его к бою и походу, ведению боевых действий одиночным кораблем, подготовке и ведению боевых действий однородной (разнородной) тактической группой, соединением кораблей. Особенностью отработки курсовых задач стало включение в программы боевой подготовки элементов морского биатлона для участия в Армейских международных играх. К слову, ракетно-артиллерийский корабль «Орал» повторил успешный дебют ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» на Армейских международных играх в 2015 году, заняв второе место в конкурсе «Каспийское море-2016».

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Стоит отметить, что 2016 году, в Актау был открыт первый пирс для базирования военных кораблей и судов. Собственный пункт базирования позволит военным морякам не только эффективно и своевременно реагировать на возможные угрозы в казахстанском секторе Каспийского моря и при необходимости оперативно осуществлять выход кораблей в районы сосредоточения, но и своевременно организовывать подвоз и обеспечение всеми видами материально-технического обеспечения.

Не осталась без внимания и военно-техническая составляющая Военно-морских сил. В Уральске спущен на воду первый специальный катер для подразделений спецназначения, построенный на отечественном заводе «Зенит». Для обеспечения противоминной защиты акваторий баз, гаваней, фарватеров и прибрежной части Каспия на вооружение поступил минно-тральный корабль «Алатау», а для охраны подводной акватории Каспийского моря, тренировочных погружений водолазов впервые в Военно-морские силы поставлен мобильный водолазный комплекс, изготовленный на казахстанском предприятии АО «НИИ «Гидроприбор». Данный комплекс размещен на базе автомобилей КАМАЗ. В его состав входит модуль со средствами обеспечения водолазных спусков, дыхательные аппараты открытого и замкнутого типа и быстроходные лодки для работ в море.

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В целом, в 2016 учебном году все мероприятия согласно плану были выполнены Военно-морскими силами успешно и в полном объеме.

В 2017 юбилейном году в ВМС Казахстана под девизом боевого состязания «Қарулы Күштердің 25 жылдығына – жоғары жауынгерлік дайындық!» планируется продолжить работу по организации боевого дежурства кораблей, взаимодействию с вышестоящими органами военного управления.

 

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