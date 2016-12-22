За год тарифы автобусных парков поднялись на 8%

За год тарифы автобусных парков поднялись втрое меньше, чем цены производителей топлива (+8% против +25,9%). В то же время, в пятилетнем разрезе проезд подорожал на 69,8%, а компании-нефтепереработчики увеличили цены на 66,1%, передает Ranking.kz.

По итогам ноября самые высокие тарифы на поездку в городских автобусах среди крупных городов и мегаполисов РК зафиксированы в Астане - 90 тг за билет. Далее - Алматы, Караганда и Атырау, где билеты стоили по 80 тг.

Наибольшее годовое удорожание проезда отмечено в Атырау (+60%), Кызылорде и Шымкенте (+40%), а также в Павлодаре (+17%).

В среднем по РК в ноябре 2016 услуги местного автобусного транспорта подорожали для пассажиров на 8,4% в сопоставлении с ноябрем 2015. Для сравнения, за тот же годовой период цены предприятий-производителей на продукты нефтепереработки увеличились сразу более чем на четверть (+25,9%).

Только за месяц, при неизменной стоимости проезда в городских автобусах, стоимость топлива у производителей выросла на 3,7%.

Однако примечательно, что при рассмотрении более долгого отрезка времени оказывается, что автобусные парки подняли стоимость проезда даже сильнее, чем предприятия-производители нефтепродуктов. Так, рост стоимости проезда к декабрю 2010 года составляет сразу 69,8%. Производители топлива за тот же период подняли цены на 66,1%.

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За 11 месяцев автобусные перевозчики оказали казахстанцам услуги на 78,7 миллиарда тенге - на 1,8% больше, чем за январь-ноябрь 2015. Несмотря на снижение темпов роста, в течение последних лет показатель неизменно в плюсе.

Число перевезенных пассажиров за 11 месяцев составило 16,7 миллиарда (в среднем по три поездки в день на человека), против 16,3 миллиарда пассажиров за январь-ноябрь 2015 (+2,3% год-к-году).

Пассажирооборот достиг 174,9 миллиарда пассажиро-километров* - на 6,4% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.