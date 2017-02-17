За применение насилия к представителю власти грозит штраф до 11,5 млн тенге

«Для повышения охраны жизни и здоровья всех сотрудников государственных органов предложено ужесточить наказание по ч. 1 ст. 380 УК путем увеличения размера штрафа с 2 000 до 5 000 МРП (с 4,5 млн до 11,5 млн тенге) и лишения свободы с 2 до 5 лет, тем самым отнеся его к категории преступлений средней тяжести", - сообщил директор департамента государственного языка и информации в МВД РК Алмас Садубаев на странице в социальной сети Фейсбук, передает Казинформ.

«Что касается размера штрафа, то он устанавливается судом с учетом тяжести совершенного уголовного правонарушения. Был изучен и мировой опыт, это общепринятая практика, сотрудник правоохранительного органа, призванного обеспечивать безопасность граждан, должен быть защищен от преступных посягательств. Вместе с тем для объективности и полноты картины МВД принимаются меры по обеспечению всех сотрудников наружных служб переносными регистраторами. Тогда никто из задержанных нарушителей не сможет утверждать, что он не совершал преступления, и что полицейские превысили свои должностные обязанности», - подчеркнул Алмас Садубаев.

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Изменения ввелись по причине роста возбужденных уголовных дел по фактам применения насилия в отношении представителя власти. В прошлом году было возбуждено около 600 уголовных дел, в 2015 - 500, в 2014 - свыше 300.

Напомним, что на пленарном заседании палаты было предложено увеличить штраф за неповиновение представителю власти со 100 до 200 МРП.

Фото: Today.kz