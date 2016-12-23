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Задержанные по коррупционному делу Казахавтодора признали вину

23.12.2016 13:46   573   0

Ранее задержанные должностные лица счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета и РГП «Казахавтодор» признали вину и раскаиваются в содеянном, сообщили в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции. 

«С санкции районного суда № 2 Алматинского района города Астаны в отношении государственного аудитора Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Жангирбаевой А., генерального директора РГП «Казахавтодор» Мукашева С., его заместителя Шамишева Е., руководителя отдела Ажигулова К. избрана мера пресечения «арест», - указывается в информации ведомства.

Между тем, в связи с наличием на иждивении малолетних детей, инвалидов и достижением пенсионного возраста в отношении государственного аудитора Копобаевой Б., главного бухгалтера РГП «Казахавтодор» Кургановой Ш., руководителя отдела Елемесова Б. избран домашний арест.

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В ходе следственных мероприятий Копобаева Б., Мукашев С., Ажигулов К., Шамишев Е., Курганова Ш. и Елемесов Б. полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.

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Кроме того, вовлеченные в коррупционную схему руководители территориальных подразделений РГП «Казахавтодор» признали свое участие в сборе денег для передачи взятки государственным аудиторам Счетного комитета в сумме 16 млн тенге. В отношении их избрана мера пресечения «залог».

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