Зимний благотворительный бал собрал более 20 млн тенге

Традиционно в преддверии новогодних праздников торжественно раскрыл свои двери IX Зимний Благотворительны
«Я давно мечтала стать частью этого волшебного вечера, на время стать принцессой. Но придя на кастинг поняла, что это не просто Бал, а новые знакомства, большая дружная команда и главное это системная благотворительно
Ведущими вечера выступили – известная телеведущая, несравненная Асель Садвакасова и Заслуженный деятель РК, лауреат международных премий, солист театра «Астана Опера» Байгали Момбеков . Впервые режиссером Бала выступила Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Гюзель Хайбулина.
«Алматы Марафон»: 2016 г. стал рекордным по количеству спортивных мероприятий
Во время вечера гостей приятно удивили оригинальные выступления солистов театра «Астана Опера», эстрадно-симфони
«Алматы Марафон»: 2016 г. стал рекордным по количеству спортивных мероприятий
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«Это наш V бал с отелем Radisson Astana. За годы проведения Зимнего Бала через кастинг прошло более 2000 молодых людей, а мы стали свидетелями зарождения целых танцевальных движений и создания молодых семей. Таким образом помимо социальной значимости самого мероприятия очень много молодых людей приблизится к искусству танца и здоровому образу жизни…», — поделилась директор Корпоративного фонда «Болашак» Динара Чайжунусова.
КНБ РК завершил спецоперацию по ликвидации ячеек «Ат-Такфир уаль-Хиджра»
Один из приятных моментов вечера это розыгрыш ценных призов, среди которых: подарочные сертификаты от торгового дома Luxury House, фитнес-клуба премиум-класса Life Fitness Astana, ресторанов «Астана Нұры» и «Qazaq Gourmet», подарочные сертификаты спа-салонов Сelebrity Spa, Нealth Club & Spa Grand Prix, фотостудии «40А», химчистки «Crystal», подарки галереи престижных изделий «Пушнина», ювелирного салона «Rozita», магазина Казахстанской одежды «Алтын Адам» и т.д.
В 2016 г. по вопросам дискриминации детей с особыми потребностями в наш Фонд поступило более 200 обращений.
На благотворительны
В Алматинском зоопарке назначен новый директор
Экспертным советом проекта «Каждый ребенок достоин школы» внесены качественные предложения в нормативно – правовые акты РК в части развития инклюзивного образования.
Проведен конкурс среди 39 представителей СМИ и любителей на лучшее освещение инклюзивного образования.
Проект «Проездные гранты»:
В рамках проекта предоставлено 16 проездных грантов: серебряные призеры Чемпионата мира по настольному теннису среди спортсменов с нарушением слуха из Костанайской области в г. Самсун (Турция), бронзовые призеры Чемпионата мира по мини-футболу среди спортсменов с нарушением слуха из Костанайской области в г. Чолпон-Ата (Кыргызстан), участники Международного танцевального фестиваля «ISDS Astana 2016» из г. Талдыкорган, участники Первых Парадельфийских игр стран СНГ из Северо-Казахстан
По проекту «Образовательные гранты» на благотворительны