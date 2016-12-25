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Зимний благотворительный бал собрал более 20 млн тенге

25.12.2016 13:47   285   0

Традиционно в преддверии новогодних праздников торжественно раскрыл свои двери IX Зимний Благотворительный Бал. По традиции около 20 пар дебютантов под руководством профессиональных хореографов столицы удивили гостей танцевальными номерами от классического вальса до зажигательной мамбы. Ежегодно дебютанты проходят кастинг и среди тысячи заявок проходят лучшие кандидаты.

«Я давно мечтала стать частью этого волшебного вечера, на время стать принцессой. Но придя на кастинг поняла, что это не просто Бал, а новые знакомства, большая дружная команда и главное это системная благотворительность. Я рада, что могу внести свой вклад в развитие благотворительности и быть здесь» - делится дебютантка Макпал Кусайын.

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Ведущими вечера выступили – известная телеведущая, несравненная Асель Садвакасова и Заслуженный деятель РК, лауреат международных премий, солист театра «Астана Опера» Байгали Момбеков . Впервые режиссером Бала выступила Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Гюзель Хайбулина.

«Алматы Марафон»: 2016 г. стал рекордным по количеству спортивных мероприятий

Во время вечера гостей приятно удивили оригинальные выступления солистов театра «Астана Опера», эстрадно-симфонический оркестр НВПЦ ВС РК под руководством Касыма Айтпаева и номера дебютантов. Отличительная особенность мероприятия это безвозмездный вклад множества компаний в организацию Бала. Среди лотов представлены: экипировка и велосипед, с автографом двукратного победителя турнира «Джиро д’ Италия» Винчесцо Нибалиспортивная экипировка с автографами призеров XXXI Летних Олимпийских игр Национального Олимпийского комитета, картины центра современного искусства «Куланши» Лейлы Махат «Бултты» и художницы Наиры Туманян «Мозайка», штоф для напитков и фарфоровый самовар Летних Олимпийских игр 1980 года, эксклюзивный букет компании «Fiori» и т.д.

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«Это наш V бал с отелем Radisson Astana. За годы проведения Зимнего Бала через кастинг прошло более 2000 молодых людей, а мы стали свидетелями зарождения целых танцевальных движений и создания молодых семей. Таким образом помимо социальной значимости самого мероприятия очень много молодых людей приблизится к искусству танца и здоровому образу жизни…», — поделилась директор Корпоративного фонда «Болашак» Динара Чайжунусова.

КНБ РК завершил спецоперацию по ликвидации ячеек «Ат-Такфир уаль-Хиджра»

Один из приятных моментов вечера это розыгрыш ценных призов, среди которых: подарочные сертификаты от торгового дома Luxury House, фитнес-клуба премиум-класса Life Fitness Astana, ресторанов «Астана Нұры» и «Qazaq Gourmet», подарочные сертификаты спа-салонов Сelebrity SpaНealth Club & Spa Grand Prix, фотостудии «40А», химчистки «Crystal», подарки галереи престижных изделий «Пушнина», ювелирного салона «Rozita», магазина Казахстанской одежды «Алтын Адам» и т.д.

В 2016 г. по вопросам дискриминации детей с особыми потребностями в наш Фонд поступило более 200 обращений.

На благотворительные средства 28 млн. тенге VIII Зимнего бала открыты 3 кабинета поддержки инклюзииШЛ №83, СШ №40 г. Астана, ОШ №75 г. Алматы, что позволило включить в процесс обучения 56 детей с ДЦП, аутизмом и др. особыми потребностями; 2 кабинета психолого-педагогической коррекции ФТЛ №73 г. Астана и Дома школьников №1 г. Алматы (возможность прохождения комплексной реабилитации более 300 детей в год); а также произведено оснащение 3-х сенсорных комнат и кабинетов ЛФК в: ГУ «Национально-научно практический центр коррекционной педагогики РК» г. Алматы, КППК №1 г. Астана и КППК села Пресновка Северо-Казахстанской области; организовано обучение 196 специалистов организаций образований и родительской общественности ведущими международными экспертами в области развития инклюзивного образования, 4 казахстанских специалистов прошли стажировку по программе инклюзивного образования в центре «Машав» при МИД Израиля.

В Алматинском зоопарке назначен новый директор

Экспертным советом проекта «Каждый ребенок достоин школы» внесены качественные предложения в нормативно – правовые акты РК в части развития инклюзивного образования.

Проведен конкурс среди 39 представителей СМИ и любителей на лучшее освещение инклюзивного образования.

Проект «Проездные гранты»:

В рамках проекта предоставлено 16 проездных грантов: серебряные призеры Чемпионата мира по настольному теннису среди спортсменов с нарушением слуха из Костанайской области в г. Самсун (Турция), бронзовые призеры Чемпионата мира по мини-футболу среди спортсменов с нарушением слуха из Костанайской области в г. Чолпон-Ата (Кыргызстан), участники Международного танцевального фестиваля «ISDS Astana 2016» из г. Талдыкорган, участники Первых Парадельфийских игр стран СНГ из Северо-Казахстанской области в г. Москва (РФ), и участница телепроекта «Голос Украины 2016» из г. Астана в г. Киев (Украина).

По проекту «Образовательные гранты» на благотворительные средства 7 стипендиатов из гг. Астана, Алматы. Уральск, Семей продолжили обучение в высших учебных заведениях и колледжах РК.

  • Источник:
  • Корпоративный фонд "Болашак"
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