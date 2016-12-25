Зимний благотворительный бал собрал более 20 млн тенге

Традиционно в преддверии новогодних праздников торжественно раскрыл свои двери IX Зимний Благотворительны й Бал. По традиции около 20 пар дебютантов под руководством профессиональных хореографов столицы удивили гостей танцевальными номерами от классического вальса до зажигательной мамбы. Ежегодно дебютанты проходят кастинг и среди тысячи заявок проходят лучшие кандидаты.

«Я давно мечтала стать частью этого волшебного вечера, на время стать принцессой. Но придя на кастинг поняла, что это не просто Бал, а новые знакомства, большая дружная команда и главное это системная благотворительно сть. Я рада, что могу внести свой вклад в развитие благотворительно сти и быть здесь» - делится дебютантка Макпал Кусайын.

Ведущими вечера выступили – известная телеведущая, несравненная Асель Садвакасова и Заслуженный деятель РК, лауреат международных премий, солист театра «Астана Опера» Байгали Момбеков . Впервые режиссером Бала выступила Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Гюзель Хайбулина.

«Алматы Марафон»: 2016 г. стал рекордным по количеству спортивных мероприятий

Во время вечера гостей приятно удивили оригинальные выступления солистов театра «Астана Опера», эстрадно-симфони ческий оркестр НВПЦ ВС РК под руководством Касыма Айтпаева и номера дебютантов. Отличительная особенность мероприятия – это безвозмездный вклад множества компаний в организацию Бала. Среди лотов представлены: экипировка и велосипед, с автографом двукратного победителя турнира «Джиро д’ Италия» Винчесцо Нибали, спортивная экипировка с автографами призеров XXXI Летних Олимпийских игр Национального Олимпийского комитета, картины центра современного искусства «Куланши» Лейлы Махат «Бултты» и художницы Наиры Туманян «Мозайка», штоф для напитков и фарфоровый самовар Летних Олимпийских игр 1980 года, эксклюзивный букет компании «Fiori» и т.д.

«Это наш V бал с отелем Radisson Astana. За годы проведения Зимнего Бала через кастинг прошло более 2000 молодых людей, а мы стали свидетелями зарождения целых танцевальных движений и создания молодых семей. Таким образом помимо социальной значимости самого мероприятия очень много молодых людей приблизится к искусству танца и здоровому образу жизни…», — поделилась директор Корпоративного фонда «Болашак» Динара Чайжунусова.

КНБ РК завершил спецоперацию по ликвидации ячеек «Ат-Такфир уаль-Хиджра»

Один из приятных моментов вечера это розыгрыш ценных призов, среди которых: подарочные сертификаты от торгового дома Luxury House, фитнес-клуба премиум-класса Life Fitness Astana, ресторанов «Астана Нұры» и «Qazaq Gourmet», подарочные сертификаты спа-салонов Сelebrity Spa, Нealth Club & Spa Grand Prix, фотостудии «40А», химчистки «Crystal», подарки галереи престижных изделий «Пушнина», ювелирного салона «Rozita», магазина Казахстанской одежды «Алтын Адам» и т.д.

В 2016 г. по вопросам дискриминации детей с особыми потребностями в наш Фонд поступило более 200 обращений.

На благотворительны е средства 28 млн. тенге VIII Зимнего бала открыты 3 кабинета поддержки инклюзииШЛ №83, СШ №40 г. Астана, ОШ №75 г. Алматы, что позволило включить в процесс обучения 56 детей с ДЦП, аутизмом и др. особыми потребностями; 2 кабинета психолого-педагогической коррекции ФТЛ №73 г. Астана и Дома школьников №1 г. Алматы (возможность прохождения комплексной реабилитации более 300 детей в год); а также произведено оснащение 3-х сенсорных комнат и кабинетов ЛФК в: ГУ «Национально-нау чно практический центр коррекционной педагогики РК» г. Алматы, КППК №1 г. Астана и КППК села Пресновка Северо-Казахстан ской области; организовано обучение 196 специалистов организаций образований и родительской общественности ведущими международными экспертами в области развития инклюзивного образования, 4 казахстанских специалистов прошли стажировку по программе инклюзивного образования в центре «Машав» при МИД Израиля.

В Алматинском зоопарке назначен новый директор

Экспертным советом проекта «Каждый ребенок достоин школы» внесены качественные предложения в нормативно – правовые акты РК в части развития инклюзивного образования.

Проведен конкурс среди 39 представителей СМИ и любителей на лучшее освещение инклюзивного образования.

Проект «Проездные гранты»:

В рамках проекта предоставлено 16 проездных грантов: серебряные призеры Чемпионата мира по настольному теннису среди спортсменов с нарушением слуха из Костанайской области в г. Самсун (Турция), бронзовые призеры Чемпионата мира по мини-футболу среди спортсменов с нарушением слуха из Костанайской области в г. Чолпон-Ата (Кыргызстан), участники Международного танцевального фестиваля «ISDS Astana 2016» из г. Талдыкорган, участники Первых Парадельфийских игр стран СНГ из Северо-Казахстан ской области в г. Москва (РФ), и участница телепроекта «Голос Украины 2016» из г. Астана в г. Киев (Украина).

По проекту «Образовательные гранты» на благотворительны е средства 7 стипендиатов из гг. Астана, Алматы. Уральск, Семей продолжили обучение в высших учебных заведениях и колледжах РК.