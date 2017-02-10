Валюта нал
USD 322.50 323.00
RUB 5.47 5.49
EUR 346.50 347.20
Валюта бирж
USD/KZT
323.3
+0.000%
EUR/KZT
344.02
+0.000%
RUB/KZT
5.51
+0.000%
EUR/USD
344.02
+0.000%
EUR/CHF
344.02
+0.000%
EUR/JPY
344.02
+0.000%
GBP/USD
404.03
+0.000%
USD/CHF
323.3
+0.000%
USD/JPY
323.3
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
323.3 344.02 5.51
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
56.69
+0.019%
Нефть WTI
54.35
+0.016%
Золото
1227.9
-0.007%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1108
+0.024%
Жилье Астана
1021
+0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.69 54.35 1227.9
+0.019% +0.016% -0.007%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Адлет Кожанбаев избран зампредседателя правления АО «Жилстройсбербанк»

10.02.2017 17:22   677   0

Заместителем председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (дочерняя организация Холдинга «Байтерек») стал Адлет Кожанбаев. Ранее эту должность занимал Кайрат Алтынбеков.

Об изменениях в составе правления стало известно в ходе заседания совета директоров банка под председательством главы совета, председателя правления «АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», Ерболата Досаева.

Трудовую деятельность в банковской сфере Адлет Кожанбаев начал с 2001 года. В Жилстройсбербанке работает с февраля 2014 года, где занимал должность директора Операционного департамента и Управляющего директора.

Также на заседании были рассмотрены отчеты о работе совета директоров, комитетов совета директоров за 4 квартал и по итогам 2016 года. Утверждены изменения и дополнения в Годовой аудиторский план Департамента внутреннего аудита банка на 2017 год и принято решение о заверении реестра лиц, связанных с АО «Жилстройсбербанк Казахстана» особыми отношениями по состоянию на 01.01.2017 года.

Назначен новый директор ИМЭП...
В соответствии с решением попечительского совета Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан 3 февра...

Назначен новый директор ИМЭП

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» является дочерней компанией АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Целью создания Холдинга является содействие развитию и диверсификации экономики, привлечение инвестиции, развитие кластеров и совершенствование системы корпоративного управления в его дочерних организациях. 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    32

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    46

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    74

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    24

Цифра дня
1 721
млрд тенге
на такую сумму Фонд «Даму» просубсидировал кредиты предпринимателей
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное