Адлет Кожанбаев избран зампредседателя правления АО «Жилстройсбербанк»

Заместителем председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (дочерняя организация Холдинга «Байтерек») стал Адлет Кожанбаев. Ранее эту должность занимал Кайрат Алтынбеков.

Об изменениях в составе правления стало известно в ходе заседания совета директоров банка под председательством главы совета, председателя правления «АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», Ерболата Досаева.

Трудовую деятельность в банковской сфере Адлет Кожанбаев начал с 2001 года. В Жилстройсбербанке работает с февраля 2014 года, где занимал должность директора Операционного департамента и Управляющего директора.

Также на заседании были рассмотрены отчеты о работе совета директоров, комитетов совета директоров за 4 квартал и по итогам 2016 года. Утверждены изменения и дополнения в Годовой аудиторский план Департамента внутреннего аудита банка на 2017 год и принято решение о заверении реестра лиц, связанных с АО «Жилстройсбербанк Казахстана» особыми отношениями по состоянию на 01.01.2017 года.

Назначен новый директор ИМЭП

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» является дочерней компанией АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Целью создания Холдинга является содействие развитию и диверсификации экономики, привлечение инвестиции, развитие кластеров и совершенствование системы корпоративного управления в его дочерних организациях.