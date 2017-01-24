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Айдар Арифханов назначен заместителем Председателя Холдинга «Байтерек»

24.01.2017 10:15   165   0

Решением совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдар Арифханов избран заместителем председателя правления, членом правления Холдинга «Байтерек».

Айдар Арифханов имеет 20-летний стаж работы в области государственного управления и экономической политики. Прошел трудовой путь от главного специалиста отдела программных и социальных займов Комитета по внешнему заимствованию Министерства финансов РК до вице-министра национальной экономики РК.

В разные годы работал вице-министром финансов РК, заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК, вице-министром труда и социальной защиты РК, советником премьер-министра РК, заместителем председателя Агентства РК по информатизации и связи, управляющим директором АО «Казахтелеком», заместителем председателя правления АО «НАК «Казатомпром» по экономике и финансам. С ноября 2015 года был вице-министром национальной экономики РК.

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Айдар Арифханов окончил Казахскую государственную Академию управления, Дипломатическую Академию МИД РК, в 2008 году в рамках Президентской программы «Болашак» Колумбийский университет, получив степень магистра государственного администрирования (MPA) и в 2016 году – степень магистра делового администрирования (MBA) в Лондонской школе бизнеса.

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