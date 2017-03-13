Альберт Рау избран депутатом Мажилиса Парламента РК

Центральная избирательная комиссия РК на своем заседании приняла решение о регистрации члена партии «Нұр Отан» Рау Альберта Павловича депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан, передает МИА "Казинформ".

«Решение ЦИК РК принято в соответствии со статьями 46, 97-1 и 98 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» на основании постановления Бюро Политического совета партии «Нұр Отан», - пояснили в ЦИК.

Как было отмечено в ходе заседания, Альберт Рау занял место ранее выбывшего депутата Сергея Дьяченко. Председатель Центральной избирательной комиссии Берик Имашев вручил Альберту Рау удостоверение и нагрудный знак депутата Мажилиса Парламента РК.

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