Ануар Джумадильдаев назначен председателем Комитета по финмониторингу

Ануар Джумадильдаев назначен председателем Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
Ануар Джумадильдаев родился 22 сентября 1965 года.
Окончил Университет Дружбы народов им. П. Лумумбы (1990) (математик), Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет (2006) (финансист).
Трудовой стаж:
- Стажер-исследователь Института математики и механики Академии наук Казахской ССР г. Алматы (1990);
- Аспирант УДН им. П. Лумумбы (1990-1992);
- Коммерческий директор ТОО «Фирма Алас» г. Алматы (1992-1997);
- Управляющий АО «Алаугаз», вице-президент ТОО «Акцепт-Профиль» г. Алматы, исполняющий обязанности президента АО «Алаугаз», президент АО «Алаугаз» г. Алматы (1997-2003);
- Заместитель председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан г. Уральска (2005-2008);
- И.о. начальника Управления мониторинга информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности ДИТ Министерства финансов Республики Казахстан, начальник Управления мониторинга информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности Департамента информационных технологий Министерства финансов Республики Казахстан (10.2008-12.2008);
Шухрат Гаппаров исключен из состава правления АТФБанка
- Начальник Управления администрирования акцизов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (12.2008-04.2009);
- Заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (04.2009-02.2012);
- Председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (02.2012-08.2014);
- Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (09.2014-26.01.2015);
- Председатель Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан (с 26.01.2015).