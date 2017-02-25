Ашимов Аскар назначен директором телеканала «Казахстан»

Решением совета директоров АО «РТРК «Казахстан» Ашимов Аскар Турганбаевич назначен директором Национального телеканала «Казахстан», также Мади Манатбек назначен генеральным директором ТОО «Республиканское радио».
Помимо прочего прекращены полномочия заместителя председателя правления Общества по развитию регионов Искакова Ильяса Башаровича и Утегалиева Досымбека Конысбековича, ранее занимавшего должность Генерального директора ТОО «Республиканское радио».
Также назначен директор Дирекции регионального развития АО «РТРК «Казахстан». Эту должность занял Дюсенов Арсений Кенесович, который ранее работал директором Акмолинского и Восточно-Казахстанского филиалов АО «РТРК «Казахстан».
Ранее занимавший должность директора Национального телеканала «Казахстан» Агыбаев Жанахмет Жанибекович назначен директором Атырауского областного филиала.