Избраны новые члены совета директоров АО «Казтелерадио»

Решением Единственного акционера (АО «Национальный инфокоммуникацио
Новыми членами совета директоров избраны Хамитов Бекболат Сабитович и Чокин Таир Канатович, который также будет выполнять функции независимого директора АО «Казтелерадио».
Справка:
Хамитов Бекболат Сабитович
Заместитель председателя правления АО «Национальный инфокоммуникацио
В 1995 году окончил Республиканскую физико-математич
В 2002 году получил степень бакалавра наук Университета Массачусетс, Бостон, МА, США. Специальность – менеджмент и экономика
Трудовую деятельность начал в американской нефтегазовой компании Chevron
В 2004 - 2008 годы руководящая должность в АО «Центр маркетингово-ана
С 2011 по 2014 годы руководил филиалом в г. Астана ТОО «Al Falah Investment Management (Kazakhstan)», Казахстанско-Абу-Д
Глава госкорпорации «Правительство для граждан» освобожден от должности
В 2014 - 2016 годы возглавлял АО «Единый регистратор ценных бумаг», являющейся инфраструктурной компанией рынка ценных бумаг.
В 2017 году избран председателем совета директоров АО «Казтелерадио».
Чокин Таир Канатович
Член совета директоров, независимый директор АО «Казтелерадио».
Окончил THE WHARTON SCHOOL, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA (Филадельфия, США) в 2011 году.
В 2002-2006 гг. обучался в KAZAKHSTAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, ECONOMICS AND STRATEGIC RESEARCH (KIMEP).
С января 2016 года назначен членом совета директоров, незав
С 2014 года занимал должность директора по проектам в ТОО «Горное бюро».
В 2009-2011 гг. работал в BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH.
В 2009-2011 гг. занимал должность старшего трейда в ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS)/ABN AMRO BANK.