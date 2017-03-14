По указу главы государства Нурсултана Назарбаева, Ералы Тугжанов назначен акимом Мангистауской области, передает пресс-служба Акорды.

До назначения Ералы Тугжанов работал заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "Правоведение". Также получил диплом юриста в Институте государства и права Академии наук РК.

С 1991 по 1998 годы работал преподавателем кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета имени Букетова.

В разные годы работал заместителем акима Карагандинской области, с 2006 по 2008 - председателем Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан. В феврале 2008 года распоряжением Президента РК назначен заместителем председателя - заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК.

Награжден орденом "Достык" 2 степени и медалью "Ерен еңбегі үшін".

ФОТО: astana.assembly.kz