Еркин Жусанбаев исключен из правления КТЖ

Решением совета директоров АО «Национальная компания «Казакстан темiр жолы» из состава правления исключен вице-президент по развитию Жусанбаев Еркин Семетаевич, сообщает KASE.
Также решением совета директоров в состав правления избран Султанов Арман Турлыханович и Елюбаев Санжар Бахытович.
Жусанбаев Еркин Семетаевич родился 26 января 1970 года.
Образование, спецальность, лицензии:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Специальность «Механика, прикладная математика»
Трудовой стаж:
Инженер в Институте механики и машиноведения АН Казахской ССР (1992-1994);
Специалист, ведущий специалист, главный специалист Национального аэрокосмического агентства РК (1994-1998);
Коммерческий сотрудник в представительстве японской компании Марубени Корпорейшн;
Руководитель в структуре РГП «Қазақстан темір жолы», ДГП «Казгипрожелдортранс» (1998-2002);
Управляющий директор ТОО «SynergyCo, и.о. директора Департамента по регулированию и контролю в сфере ж.д. транспорта Агентства по регулированию естественных монополий РК » (2002-2007);
Новый вице-министр здравоохранения назначен в Казахстане
Советник президента по тарифной политике АО «НК «ҚТЖ» (2007-2008);
Управляющий директор по корпоративному развитию АО «НК «ҚТЖ» (с 04.2008).