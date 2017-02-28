Главой КИСИ назначена Зарема Шаукенова

Шаукенова Зарема Каукеновна назначена директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, передает МИА "Казинформ".

Трудовой стаж:

1987-1997 - психолог, начальник бюро, руководитель социально-психологической службы Карметкомбината;

1992-1996 - преподаватель кафедры психологии Карагандинского государственного университета имени Букетова (промышленная психология, психология общения);

1998-2002 - преподаватель кафедры социологии Евразийского национального университета имени Гумилева (социология управления, социология средств массовой информации);

1997-2007 - директор Института сравнительных социальных исследовании «ЦЕССИ-Казахстан»;

с 2009 - главный редактор журнала «Алеуметтану-Sosiology»;

2007-2010 - декан факультета философии и политологии Казахского государственного университета;

с 04.2010-09.2011 - заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан;

с 09.2011 - директор Института философии и политологии Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Вице-президентом ФФК назначен Айсултан Назарбаев



Награждена благодарственными письмами Главы государства Н.А. Назарбаева (2007, 2011); нагрудными знаками «За вклад в развитие науки Республики Казахстан» (2003) и «Ы. Алтынсарин» (2009); юбилейными медалями «10-летие Астаны» (2008) и «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011). В 2011 г. присвоено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері». Обладатель государственной научной стипендии на 2008-2010 гг. для ученых и специалистов, внесших выдающийся вклад в развитие науки и техники.