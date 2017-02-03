Имангали Тасмагамбетов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в России

Указом Главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич освобожден от должности Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Сообщается, что Имангали Тасмагамбетов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Российской Федерации.

Ранее должность посла Казахстана в России занимал Марат Тажин. Он был назначен первым заместителем руководителя Администрации президента Казахстана

Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов родился 9 декабря 1956 года. В 1979 году окончил естественно-географический факультет Уральского педагогического института имени А. С. Пушкина (учитель географии и биологии). Кандидат философских наук. Доктор политических наук.

1973−1974 годы — тренер детско-юношеской спортивной школы села Махамбет Гурьевской области;

С 1979 года — учитель географии и биологии Махамбетской средней школы Гурьевской области;

С 1979 года — заведующий организационным отделом Махамбетского райкома ЛКСМ Казахстана, заведующий кабинетом комсомольской работы, заведующий отделом комсомольских организаций Гурьевского обкома ЛКСМ Казахстана;

Сауле Егембердиева назначена и.о. председателя правления АО «Казпочта»

1983−1985 годы — первый секретарь Гурьевского горкома ЛКСМ Казахстана;

1985−1986 годы — заведующий организационным отделом Гурьевского горкома Компартии Казахстана;

1986−1988 годы — первый секретарь Гурьевского обкома ЛКСМ Казахстана;

1988−1989 годы — заведующий отделом рабочей молодёжи, отделом социально-экономических проблем молодёжи ЦК ЛКСМ Казахстана, секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана;

1989−1990 годы — первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана;

1990−1991 годы — народный депутат Верховного Совета Казахской ССР;

1991−1993 годы — Председатель Государственного комитета Республики Казахстан по делам молодёжи;

1993−1995 годы — помощник Президента Республики Казахстан;

1995−1997 годы — заместитель Премьер-министра Республики Казахстан;

С 1997 года — заместитель Премьер-министра — министр образования и культуры Республики Казахстан;

С 1997 года — заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан — заведующий организационно-контрольным отделом Администрации Президента Республики Казахстан;

1998−1999 годы — первый помощник Президента Республики Казахстан;

Тамара Дуйсенова назначена министром труда и соцзащиты

1999−2000 годы — аким Атырауской области;

2000−2002 годы — заместитель Премьер-министра Республики Казахстан;

2002−2003 годы — Премьер-министр Республики Казахстан;

2003−2004 годы — Государственный секретарь РК;

В 2004 году был назначен руководителем Администрации Президента РК;

С декабря 2004 по апрель 2008 года— аким города Алматы;

С 4 апреля 2008 по 21 октября 2014 года — аким города Астана;

С 22 октября 2008 года — председатель Астанинского городского филиала НДП «Нур Отан»;

С 22 октября 2014 года по 13 сентября 2016 года — министр обороны РК;

С 2016 по 2017 годы — заместитель премьер-министра Республики Казахстан.