Кумар Аксакалов стал акимом Северо-Казахстанской области

Руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков представил активу Северо-Казахстанской области нового акима, сообщает МИА "Казинформ".
Им стал Кумар Аксакалов, занимавший до настоящего назначения должность заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. Кумар Аксакалов 1965 года рождения, окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П. Горячкина.
Трудовую деятельность начал главным инженером совхоза. Затем работал первым секретарем Урицкого райкома ЛКСМК, директором МГП «Новоселовка», заместителем генерального директора НПО «Кустанайское», председателем колхоза «Север», президентом АООТ «Север». В разные годы занимал должность акима Мендыкаринского района, акима Тарановского района, государственного инспектора Государственной инспекции Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики, отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК, заместителя акима Жамбылской области. Работал заместителем руководителя, руководителем центрального аппарата НДП «Нур Отан», секретарем партии «Нур Отан».
Награжден орденом «Құрмет».