Ляззат Ибрагимова возглавила АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

Председатель правления АО «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек» Ерболат Досаев представил коллективу АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (Дочерняя организация Холдинга «Байтерек») нового руководителя. Им стала действующий член совета директоров банка Ляззат Ибрагимова, с 3 февраля 2016 года занимавшая должность заместителя председателя правления Холдинга «Байтерек».

"Представляя нового руководителя, Ерболат Досаев подчеркнул заслуги Ляззат Ибрагимовой в структуре Холдинга «Байтерек», отметив ее профессиональные и личные качества, которые будут способствовать выходу «Жилстройсбербанка» на новый уровень", - говорится в сообщении пресс-службы АО «НУХ «Байтерек».

Ляззат Ибрагимова имеет 22-летний трудовой стаж, большую часть которого посвятила изучению вопросов эффективности государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Прошла трудовой путь от преподавателя Евразийского национального университета им. Гумилева до руководящих позиций в крупнейших институтах развития, в том числе, в структуре группы компаний Холдинга «Байтерек».

В разные годы работала национальным экспертом по экономическому развитию проекта ПРООН РК, возглавляла департаменты анализа и стратегии развития, обучения и консалтинга, корпоративного развития АО «Фонда Развития предпринимательства «Даму», главным менеджером департамента специальных программ Дирекции по управлению финансовыми институтами и институтами развития АО «ФНБ «Самрук-Казына». С 2009 года назначена заместителем председателя правления, с 2011 по 2016 год – председателем правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

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