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Максим Касаткин назначен председателем правления ТОО «СК-Фармация»

23.02.2017 12:44   877   0

В соответствии с приказом председателя комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Максим Касаткин назначен председателем правления ТОО «СК-Фармация».

Напомним, Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Правительства назвал коррумпированной деятельность Единого дистрибьютора по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения ТОО «СК-Фармация». Прежний руководитель "СК-Фармация" Нуржан Алибаев подал в отставку после критики президента на расширенном заседании правительства 3 февраля. 

Позднее на ТОО «СК-Фармация» был наложен штраф в размере 1,3 млрд тенге за нарушение антимонопольного законодательства. Судебное расследование установило, что ТОО в период с 2010 по 2015 год незаконно осуществляло закупку услуг хранения и транспортировки лекарственных средств единым лотом, ограничивая тем самым доступ к оказанию данных услуг другим субъектам рынка. 

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Максим Евгеньевич Касаткин родился 20 января 1980 года в Акмолинской области. В 2003 году окончил ЕНУ имени Гумилева по специальности "Информатика", в 2005 году - КазЭУ имени Рыскулова по специальности "Государственное и местное управление", в 2010 году - Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова по специальности "Менеджмент общественного здравоохранения". В 2015 году стал магистрантом Академии госуправления при Президенте РК.

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Свою трудовую деятельность начал в 2000 году в РГКП "Денсаулык" главным специалистом отдела информационно-аналитического сопровождения. С 2001 по 2003 годы работал в частном предпринимательстве, был координатором по связям Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также возглавлял ТОО "Фармацевтическая компания "Кока-Фарм". С 2004 года работал в Казахской государственной медицинской академии инженером по государственным закупкам, в 2008 году назначен начальником отдела государственных. С 2009 по 2011 годы работал экспертом управления контроля за использованием медицинской техники и изделий медицинского назначения Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК.

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В 2011 году начал трудовую деятельность в ТОО "СК-Фармация" на должности начальника отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники, а в 2012 году назначен управляющим директором, далее избран членом правления ТОО «СК-Фармация».

С 2013 по 2014 годы работал заместителем директора ТОО "Медсистем-НМ". С 2014 года по сентябрь 2015 года работал в управлении по мониторингу и анализу проведения государственных закупок Комитета по государственным закупкам МФ РК. С сентября 2015 года по март 2016 года занимал должность заместителя председателя правления ТОО "СК-Фармация".

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С июля 2016 года по 22 февраля 2017 года возглавлял департамент государственных закупок и активов МЗСР РК.

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