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Малик Мурзалин назначен акимом Акмолинской области

14.03.2017 16:26   1767   0
По указу главы государства Нурсултана Назарбаева Малик Мурзалин назначен акимом Акмолинской области, передает пресс-служба Акорды.
 
Малик Мурзалин родился в 1971 году. Окончил Московский государственный институт международных отношений. Кандидат политических наук. 
 
Работал атташе, третьим, вторым, первым секретарем Посольства Казахстана в Российской Федерации, главой отделов протокола и внешней политики. 
 
С 2004 по 2008 годы работал в Северо-Казахстанской области руководителем аппарата акима области, заместителем акима области, первым заместителем акима области. 
 
В разные годы занимал должности заместителя руководителя Центрального аппарата партии «Нур Отан» города Астаны, советника президента АО «НК «Казахстан темир жолы», руководителя аппарата Управления делами Президента РК, ответственного секретаря Агентства РК по делам религий, заместителя управляющего делами Президента РК. 
 
Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», почётный деятель спорта Республики Казахстан.
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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
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  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    76

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    20

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    606

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Цитата дня
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Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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