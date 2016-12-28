Марат Нургужин назначен вице-министром МОАП РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Марат Нургужин назначен вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности, сообщает пресс-служба Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК.

Марат Нургужин родился в 1957 году. Окончил с отличием Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана, доктор технических наук, профессор.

Трудовую деятельность начал в Карагандинском политехническом институте, где прошел путь от младшего научного сотрудника до первого проректора.

В марте 2004 года был назначен на должность директора департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан.

В разные годы занимал должности руководителя аппарата, председателя аэрокосмического комитета МОН РК, заместителя председателя правления, члена правления АО "Национального научно-технологического холдинга "Самгау".

В 2008 году был назначен первым вице-президентом АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары", в августе 2013 года - исполняющим обязанности президента АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".

Ранее на должности вице-министров оборонной и аэрокосмической промышленности РК были назначены Голобурда Дмитрий Васильевич (Постановление Правительства Республики Казахстан № 702 от 14 ноября 2016 года), курирующий вопросы информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасность) и Рамазанов Арман Каирбекович (Постановление Правительства Республики Казахстан № 707 от 18 ноября 2016 года), который курирует вопросы мобилизационной подготовки и мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва, проведения единой военно-технической политики, формирования, размещения и выполнения оборонного заказа.

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Нургужин будет курировать вопросы развития космической деятельности Республики Казахстан.