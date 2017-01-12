Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
333.96
-0.003%
EUR/KZT
351.76
+0.002%
RUB/KZT
5.55
+0.000%
EUR/USD
351.76
+0.002%
EUR/CHF
351.76
+0.002%
EUR/JPY
351.76
+0.002%
GBP/USD
404.96
-0.001%
USD/CHF
333.96
-0.003%
USD/JPY
333.96
-0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
333.96 351.76 5.55
-0.003% +0.002% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
55.08
-0.000%
Нефть WTI
52.19
-0.001%
Золото
1193.9
-0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1118
+0.038%
Жилье Астана
992
-0.031%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.08 52.19 1193.9
-0.000% -0.001% -0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Марат Тажин азначен первым заместителем руководителя Администрации Президента

12.01.2017 10:00   301   0

Указом Главы государства Нурсултана Назарбаева Марат Тажин назначен на должность первого заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.

«Назначить Тажина Марата Муханбетказиевича первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации», - говорится в тексте Указа.

Марат Муханбетказиевич Тажин родился 8 апреля 1960. В 1981 году окончил  Алма-Атинский институт народного хозяйства. В 1987-1988 годы - стажер Лондонского университета. Владеет казахским, русским, английским языками. Кандидат философских наук, тема диссертации: «Преодоление социальных различий в территориальном аспекте (на материалах Казахстана)» (1985), доктор социологических наук, тема диссертации: «Методологические аспекты исследования социально-территориальных различий» (1990). Профессор, академик Академии социальных наук Республики Казахстан (1995), академик Российской Академии социальных наук (1997), академик и президент Академии политической науки Республики Казахстан (1997). 
 
Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 января 2017 года временная регистрация казахстанцев по фактическому месту жительства стала обязательной. Как Вы оцениваете эту норму?
  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет

  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев
    21

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района
    5

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам
    91

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет
    141

Цифра дня
0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
Цитата дня
Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное