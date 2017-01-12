Марат Тажин азначен первым заместителем руководителя Администрации Президента

Указом Главы государства Нурсултана Назарбаева Марат Тажин назначен на должность первого заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.

«Назначить Тажина Марата Муханбетказиевича первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации», - говорится в тексте Указа.

Марат Муханбетказиевич Тажин родился 8 апреля 1960. В 1981 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства. В 1987-1988 годы - стажер Лондонского университета. Владеет казахским, русским, английским языками. Кандидат философских наук, тема диссертации: «Преодоление социальных различий в территориальном аспекте (на материалах Казахстана)» (1985), доктор социологических наук, тема диссертации: «Методологические аспекты исследования социально-территориальных различий» (1990). Профессор, академик Академии социальных наук Республики Казахстан (1995), академик Российской Академии социальных наук (1997), академик и президент Академии политической науки Республики Казахстан (1997).