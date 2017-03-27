Назначен глава канцелярии премьер-министра РК

Нурлан Алдабергенов назначен руководителем канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

Нурлан Шадибекович Алдабергенов родился в 1962 году. В 1984-ом окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт по специальности инженер-строитель. В 1987-ом - аспирантуру Московского инженерно-строительный института и получил степень кандидата экономических наук. В 2005 году окончил Университет им. Д. А. Кунаева по специальности юриста.

Опыт работы: С 1988 года по 1989 год - младший, старший научный сотрудник Алма-Атинского архитектурно-строительного института.

С 1989 года по 1993 год - заместитель генерального директора Бурундайского Производственного объединения стеновых материалов. В 1993 - 1994 годах - генеральный директор фирмы «Алма».

В 1994-1995 годах - начальник управления внешнеэкономических связей Казагромелиоводхоза Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

В 1995-1996 годах - генеральный директор фирмы «Алма».

С 1996 по 1999 годы - заместитель Председателя Комитета по ценовой и антимонопольной политике города Алма-Аты.

С 1999 года - директор Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Алма-Ате.

С 2004 года - первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2005 по 2006 годы - член совета директоров АО «НК „Казахстан темир жолы"», член совета директоров АО «Фонд развития малого предпринимательства».

С 2007 года - председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 1 февраля 2012 года - член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии.