Назначен председатель Комитета науки РК

Болатбек Абдрасилов назначен председателем Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Болатбек Серикбаевич родился в 1958 году в Кызылорде. Окончил Кзыл-Ординский педагогический институт имени Гоголя по специальности «преподаватель физики». Кандидат физико-математических наук, доктор биологических наук, академик Московской академии информатизации, академик Академии наук высшей школы РК и Международной Академии наук высшей школы.

В разное время работал первым проректором Кызылординского государственного университета, директором Центра информации и тестирования Агентства РК по делам государственной службы, директором департамента высшего и среднего профессионального образования Министерства образования и науки РК, председателем Комитета по надзору и аттестации в сфере образования и науки при этом министерстве, государственным инспектором отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК.

2010-2012 годы был ответственным секретарем Министерства образования и науки. С 2012 по 2016 годы - ректором Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.