Назначен новый директор ЕБРР в Казахстане

ЕБРР назначил Агриса Прейманиса своим новым директором по Казахстану – одной из крупнейших стран операций Банка, где его инвестиции уже превысили $8 млрд США.

Говоря о своем новом назначении, Прейманис отметил: «Это важнейший период для Казахстана: страна стремится повысить свою конкурентоспособность, стать более инновационной, приспособиться к новым мировым экономическим реалиям. Я очень рад возможности приступить к работе в качестве директора по Казахстану именно сейчас, и я буду прилагать усилия, чтобы ЕБРР оставался одним из ключевых инвесторов в стране и ключевым партнером Казахстана в процессе проведения реформ. Определяющими для ЕБРР станут несырьевые сектора экономики, а также улучшение транспортных и иных связей – как внутренних, так и трансграничных, - и переход к устойчивой, более «зеленой» энергетике».

На своем посту доктор Агрис Прейманис заменит г-жу Джанет Хекман, которая в январе получила повышение и стала управляющим директором ЕБРР по региону Южного и Восточного Средиземноморья.

Гражданин Латвии Агрис Прейманис имеет степень доктора экономики и финансов Оксфордского университета. В ЕБРР он работает с 2010 года, и с 2014 года занимает должность главного экономиста по региону Центральной Азии. Находясь на этой должности, А. Прейманис был переведен в Алматы, где он наладил связи с партнерами ЕБРР в государственных структурах и деловых кругах Казахстана в целях развития взаимодействия с властями и привлечения инвестиций в страну. Он также является членом комитета по операциям и сопредседателем рабочей группы по инновационно-технологическому развитию и диверсификации экономики Совета иностранных инвесторов Казахстана.