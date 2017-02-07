Назначен новый директор ИМЭП

В соответствии с решением попечительского совета Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан 3 февраля 2017 г. директором ИМЭП назначен Салтыбаев Ержан Айдарович.

На официальном сайте Института мировой экономики и политики 6 февраля была опубликована новость о назначении Салтыбаева Ержана директором института вместо Акимбекова Султана Магруповича. Султан Акимбеков занимал должность директора института с января 2013 года.

Олжас Худайбергенов, директор Центра макроэкономических исследований, прокомментировал новость на своей странице в facebook, где отметил позитивную тенденцию омоложения казахстанской аналитики: «Недавно была новость, что Султан Акимбеков ушел с должности директора Института мировой экономики и политики. Думал, туда назначат другого человека, но из "старой" гвардии. Но на днях узнал, что туда назначили Ержана Салтыбаева, которого я давно знаю. Все же тренд на омоложение идет, хотя Ержану уже под 40. Эта должность является логичным продолжением его карьеры, надеюсь, под его руководством ИМЭП даст много интересных идей и качественных исследований».

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До назначения, Салтыбаев Ержан Айдарович являлся руководителем службы геополитики и региональных исследований аналитического центра ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации».

Справка

Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента Республики Казахстан создан в 2003 году. Деятельность ИМЭП направлена на научные исследования проблем мировой экономики, международных отношений, геополитики, безопасности, интеграции и евразийства, а также на изучение деятельности Первого Президента Республики Казахстан и его вклада в создание и укрепление Казахстана как независимого государства, в развитие международного сотрудничества и содействие миру и стабильности.

Фото: time.kz