В Казахстане новый министр иностранных дел РК

Указом главы государства Кайрат Абдрахманов назначен Министром иностранных дел Республики Казахстан и освобожден от должности Постоянного представителя РК при Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.



«Назначить Абдрахманова Кайрата Кудайбергеновича Министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций», — говорится в тексте указа.



Кроме того, указом президента Ерлан Идрисов освобожден от должности министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу.

Кайрат Кудайбергенович Абдрахманов родился 21 апреля 1964 года в КазССР, Талды-Курганской области в городе Панфилов. В 1987 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, историк.

В 1987 по 1991 год — преподаватель кафедры политической истории Казахского политехнического института имени В.И. Ленина.

С 1991 по 1993 год — аспирант Казахского государственного университета

С 1993 по 1997 год — третий, второй секретарь, заведующий отделом, заместитель начальника управления стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан

Назначен новый министр национальной экономики РК

В 1997 году работал заместителем директора департамента стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан

С 1997 по 1998 год — начальник управления Азии, Ближнего Востока и Африки — заместитель директора 4-го департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан

С февраля 1998 по апрель 1999 года — директор 3-го департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан

С апреля 1999 по декабрь 1999 года — директор департамента двусторонних отношений Министерства иностранных дел Республики Казахстан

С декабря 1999 по январь 2001 года — вице-министр иностранных дел Республики Казахстан

С января 2001 по апрель 2003 года — советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Великобритании

С апреля 2003 по март 2006 года — чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Израиле

С марта 2006 года по 20 августа 2007 года — заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан

С 20 августа 2007 по 4 сентября 2008 года — чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Австрийской Республике, Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене

Мухтар Тиникеев сложил с себя полномочия депутата

С 4 сентября 2008 по 26 декабря 2008 года — постоянный представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене

С декабря 2008 по март 2011 года — постоянный представитель Республики Казахстан при организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

С марта 2011 года — чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель Казахстана при международных организациях в городе Вене

С 2013 года — назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при ООН.