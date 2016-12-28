В Казахстане новый министр иностранных дел РК

Указом главы государства Кайрат Абдрахманов назначен Министром иностранных дел Республики Казахстан и освобожден от должности Постоянного представителя РК при Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
«Назначить Абдрахманова Кайрата Кудайбергеновича Министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций», — говорится в тексте указа.
Кроме того, указом президента Ерлан Идрисов освобожден от должности министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу.
Кайрат Кудайбергенович Абдрахманов родился 21 апреля 1964 года в КазССР, Талды-Курганской области в городе Панфилов. В 1987 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, историк.
В 1987 по 1991 год — преподаватель кафедры политической истории Казахского политехнического института имени В.И. Ленина.
С 1991 по 1993 год — аспирант Казахского государственного университета
С 1993 по 1997 год — третий, второй секретарь, заведующий отделом, заместитель начальника управления стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан
Назначен новый министр национальной экономики РК
В 1997 году работал заместителем директора департамента стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан
С 1997 по 1998 год — начальник управления Азии, Ближнего Востока и Африки — заместитель директора 4-го департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан
Назначен новый министр национальной экономики РК
Мухтар Тиникеев сложил с себя полномочия депутата
Самые громкие отставки и назначения 2016 года
Марат Нургужин назначен вице-министром МОАП РК
Федерацию настольного тенниса РК возглавил Касым-Жомарт Токаев
С февраля 1998 по апрель 1999 года — директор 3-го департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан
С апреля 1999 по декабрь 1999 года — директор департамента двусторонних отношений Министерства иностранных дел Республики Казахстан
С декабря 1999 по январь 2001 года — вице-министр иностранных дел Республики Казахстан
С января 2001 по апрель 2003 года — советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Великобритании
С апреля 2003 по март 2006 года — чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Израиле
С марта 2006 года по 20 августа 2007 года — заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан
С 20 августа 2007 по 4 сентября 2008 года — чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Австрийской Республике, Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене
Мухтар Тиникеев сложил с себя полномочия депутата
С 4 сентября 2008 по 26 декабря 2008 года — постоянный представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене
С декабря 2008 по март 2011 года — постоянный представитель Республики Казахстан при организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
С марта 2011 года — чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель Казахстана при международных организациях в городе Вене
С 2013 года — назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при ООН.