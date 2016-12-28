Назначен новый министр национальной экономики РК. Им стал Тимур Сулейменов. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

"Назначить Сулейменова Тимура Муратовича министром национальной экономики Республики Казахстан", - говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте президента.

Да настоящего времени должность министра национальной экономики занимал Куандык Бишимбаев.

Тимур Сулейменов родился 5 апреля 1978 года.

В 2000 году - окончил Павлодарский государственный университет. В 2002 году окончил Мэрилендский университет по специальности магистр делового администрирования по программе «Болашак».

С 2009 года — вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С 2010 по 2012 год — вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С 1 февраля 2012 года — член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии.

Указами Главы государства Куандык Бишимбаев освобожден от должности министра национальной экономики Республики Казахстан.