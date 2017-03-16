Назначен первый вице-министр по инвестициям и развитию

Алик Айдарбаев стал первым вице-министром по инвестициям и развитию РК, сообщает МИА "Казинформ".

О назначении сообщил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек на своей странице в Фейсбук: "Сегодня нашему коллективу представил первого вице-министра по инвестициям и развитию РК Алика Айдарбаева. (...) В последние годы Алик Серикович успешно возглавлял Мангистаускую область. Сейчас перед министерством стоят весомые задачи по модернизации и индустриализации Казахстана. Уверен, что Алик Серикович приложит все усилия для решения поставленных задач перед нами главой государства и Правительством"

Алик Айдарбаев родился 19 мая 1963 года, с. Александровка, Энбекшиказахский район, Алматинская область.

В разные годы работал заместителем генерального директора, первым вице-президентом ГАО «Южказнефтегаз», гендиректором компании «Кумколь-Лукойл», АО «Мангистаумунайгаз», управляющим директором по добыче АО НК «КазМунайГаз».

В 2011-2013 годах - генеральный директор АО РД «КазМунайГаз». С 22 января 2013 года занимал должность акима Мангистауской области.